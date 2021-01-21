شكرا لقرائتكم خبر عن النائب الأول لرئيس البرلمان الليبى يشكر جهود مصر لدعم اجتماعات المسار الدستورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبى فوزى النويرى بالشكر والعرفان لجمهورية مصر العربية على ما قدمته في دعمها للمسار الدستورى الليبى حتى توج باتفاق ليبي – ليبي يخدم مصلحة الدولة العليا، مؤكدا ضرورة أن تكون كافة الحلول تنبع من أبناء الوطن بعيدة عن التدخلات الخارجية ويكون الحل ليبي ليبي.

ورحب النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبى في بيان له باتفاق أعضاء اللجنة الدستورية في الغردقة على الذهاب للاستفتاء على مشروع الدستور لكى يقرر ويعبر الشعب الليبى عن إرادته من خلال الاستفتاء عليه، على حد تعبيره.

وأضاف النويرى: "هذا الأمر من شأنه أن يحسم الجدل القانوني حول المسار الدستوري وعمل الهيئة التأسيسية لمسودة مشروع الدستور مهما كانت نتيجة التصويت، وإذا ما تم إقرارها سوف تصل بنا إلى حسم القاعدة الدستورية التي سوف تقوم عليها الانتخابات المطلوبة والمقررة بنهاية هذا العام."

وأشار إلى أن ذلك سيعزز السيادة الوطنية والوحدة الوطنية والسلم والسلام الاجتماعي، وإنهاء كافة أوجه الخلافات بين أبناء الوطن الواحد ويكون الدستور هو الفيصل بينهم، بعيدًا عن أي تدخلات خارجية وانقسامات داخلية.