شكرا لقرائتكم خبر عن جمال صلاح مهنئًا عمرو الفقى: إضافة كبيرة لشركة POD وخططها المستقبلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ جمال صلاح، العضو المنتدب لشركة POD، عمرو الفقى، بمناسبة صدور قرار بتوليه رئاسة مجلس إدارة الشركة.

وقال جمال صلاح إن "عمرو الفقى" إضافة كبيرة للشركة وخططها المستقبلية، خاصة لما يتمتع به من كفاءة وخبرة في مجال الإعلام والإعلان في مصر والوطن العربى.

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة الأستاذ تامر مرسي، تعيين عمرو الفقي رئيسًا لمجلس إدارة شركة POD الشركة الرائدة في مجالات العلاقات العامة وتنظيم المؤتمرات الكبري والوكالات الإعلانية للتلفزيون والراديو والصحافة الرقمية والمقروءة.

وقال المهندس حسام صالح، المتحدث باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إن هذا التعيين جاء بناءً علي مجهودات وكفاءة وخبرة عمرو الفقي في مجال الإعلام والإعلان في مصر والعالم العربي، لافتاً إلى أن عمرو الفقي يشغل أيضا منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية والتي يرأسها الأستاذ تامر مرسي.

كما أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تجديد الثقة في جمال صلاح، عضوًا منتدبًا للشركة، ونائبًا لرئيس مجلس الإدارة، وقالت إنه قاد الشركة طوال خمس سنوات ونجح في النهوض بنشاطاتها وأصبحت من رواد السوق في مجال العلاقات العامة والمؤتمرات الكبرى والوكالات الإعلانية، وقام بتطوير فريق العمل ليضم أفضل عناصر السوق المصري.