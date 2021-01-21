شكرا لقرائتكم خبر عن "صفارة طول النهار ومتعرفش تنام بالليل".. استشارى أذن: السماعات اللاسلكية مرعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الدكتور آدم محمد آدم استشارى الأنف والأذن والحنجرة من تأثير السماعات، قائلا: جاءتنى حالات كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى وأغلب من يأتون للعيادة هم موظفو الكول سنتر الذين يعملون لمدة 8 ساعات وردية عمل كاملة وهم يلبسون السماعات، ويشكون من طنين ووش وأن حاسة السمع لم تعد كالسابق، وفي الوقت الحالي الجميع يستخدم السماعات اللاسلكية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى رامى رضوان ببرنامج مساء دى إم سى: "هذه السماعات تزيد من ذبذبات طبلة الأذن وتنفعل لأى درجة من الذبذبات وتجعلك تسمع طنين، وتجعل المريض يحس بضباب في دماغه ويسمع وش على طول.. السماعات اللاسلكية شيء خطير جدا جدا".

وتابع: السماعات اللاسلكية شيء مرعب جدا.. آخر مؤتمر عالمى حضرناه وتابع لجامعة الإسكندرية الجميع أجزم على خطورتها، والطب المصرى متقدم جدا وما ينقصنا الماكينات المعاونة للطبيب، ولتفادى ذلك أنصح بعدم الإفراط في استخدام السماعات وأن يستخدمها فقط في مكالمة أو لمدة خمس دقائق أو 10 دقائق، في ناس مش بتعرف تنام من الطنين وتسمع صفارة قطر في ودنه طول النهار وبالليل ياخد منوم ومهدئ علشان يعرف ينام، وليس هناك حل لمن يعمل كول سنتر سوى أنهم يغيروا وظيفتهم مفيش حل تانى.