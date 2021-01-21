شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن بعد أداء اليمين: علينا محاربة فكرة تفوق العرق الأبيض ومستقبلنا يتطلب الوحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكى، جو بايدن خلال كلمته بحفل التنصيب، إن "علينا محاربة الفكر الذى يؤمن بتفوق العرق الأبيض والتطرف، وتاريخنا مرّ بالعديد من المحطات والمصاعب والعنصرية والانقسام، ولكن مستقبل أمريكا يتطلب ما هو أكثر من الأقوال، يتطلب الوحدة".

وأضاف فى خطاب التنصيب: "علينا مواجهة الإرهاب المحلى.. ليس من السهل الانتصار على المصاعب والعنصرية، لكن يمكننا أن نحقق ذلك اليوم.. الخلافات يجب أن لا تقود إلى حرب شاملة".

وأكد للذين لم ينتخبوه أنه سيكون رئيسا لكل الأمريكيين، وسيعمل من قلبه لصالحهم، مطالبا إياهم ألا يكون خلافهم سببا للانقسام، وقال لهم: "اختلفوا معى لأن هذه هى الديمقراطية"، مضيفًا "الولايات المتحدة أمة طيبة ودستورنا يضمن لنا التعافى السريع والصمود ويعكس قوة أمتنا".

وروج إلى الوحدة بين الأمريكيين وضرورة العمل معا لهزيمة فيروس كورونا، مؤكدا أنه ما زال أمامنا الكثير من العمل الذى سنقوم به.

وذكر الأمريكيين بما قاله إبراهيم لينكولن حول الوحدة ونبذ الكراهية والتشدد والعنف والإحباط، مؤكدا أنه من خلال الوحدة يمكن عمل كل شئ من خلال خلق الوظائف وفتح المدارس وهزيمة الفيروس.

وقال بايدن بعد أدائه القسم الدستورى، إن اليوم هو يوم أمريكا ويوم الديمقراطية، ويوم الأمل والعزيمة.

وأضاف أن الولايات المتحدة كانت على قدر المسئولية والتحديات، وتم الاستماع لإرادة الشعب، والديمقراطية غالية، والآن نستطيع أن نقول إن الديمقراطية سادت.