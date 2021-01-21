شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يرد على مزاعم عدم عودة الدراسة مرة أخرى: كلام لا أساس له من الصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، حقيقة ما يثار بشأن وجود نية لدى الحكومة بعدم عودة الدراسة مرة أخرى هذا العام، حيث أكد الوزير فى رده على استفسارات البعض عبر جروب "التعليم مشروع مصر القومى" عبر تطبيق "واتس آب"، أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة.

وكانت العام الدراسة توقفت بعد زيادة أعداد الإصابات بكورونا، وتم منح الطلاب إجازة نصف العام من 16 يناير حتى 20 فبراير المقبل.

وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية و التعليم، إن الاهتمام بالملكية الفكرية فى المناهج و نظم التعليم التى تضعها الوزارة هو ما سيجعلنا نخرج لبلاد أخرى ونقدم لهم منتجنا، مضيفًا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء المخصصة لبيان الوزارة، أن بنك الأسئلة ثروة وأصبح لدينا بنوك مثل بنوك الخارج، و هذا مصدر لاستثمار قادم نستطيع أن نبيع هذه الاسئلة لدول خارجية.

وتابع :" استطعنا أن نقدم 10 و نص مليون امتحان الكترونى العام الماضى، لأولى وثانية ثانوى وهو أكبر عدد امتحانات تم تنفيذه على مستوى العالم".

وقال طارق شوقى: " إن متوسط عدد الطلاب فى الفصل يتراوح من 42 إلى 45 وده عدد كبير و فى مدارس فيها 70 و80 طالبا فى الفصل، الأمر الذى دفعنا إلى تطبيق فكرة الفراغات الذكية أو الفصول الذكية".

وأضاف وزير التربية والتعليم : " نحتاج إلى 130 مليار جنيه لحل مشكلة الكثافة فى الفصول، و كل عام نأخذ 10 او 12 مليار جنيه و هو عشر الرقم الذى نحتاجه.. يعنى احنا بنحل عشرها ففط، لأننا محتاجين 250 ألف فصل، ونبنى 15 ألف فصل سنويا، ولكن الزيادة السكانية بتاكل كل ده، فلدينا 800 الف طفل كل سنة بيدخلوا بياكلوا ده ".