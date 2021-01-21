شكرا لقرائتكم خبر عن "المتحدة" تعلن تعيين عمرو الفقي رئيسًا لمجلس إدارة شركة POD والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة الأستاذ تامر مرسي، عن تعيين عمرو الفقي رئيسًا لمجلس إدارة شركة POD، وجمال صلاح، العضو المنتدب، الشركة الرائدة فى مجالات العلاقات العامة وتنظيم المؤتمرات الكبري والوكالات الإعلانية للتلفزيون والراديو والصحافة الرقمية والمقروءة.

وصرح المهندس حسام صالح، المتحدث باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن هذا التعيين جاء بناءً علي مجهودات وكفاءة وخبرة عمرو الفقي في مجال الإعلام والإعلان في مصر والعالم العربي، مضيفًا أن عمرو الفقي يشغل أيضا منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والتي يرأسها الأستاذ تامر مرسي.