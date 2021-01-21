شكرا لقرائتكم خبر عن هندسة القاهرة تنتهى من وضع اشتراطات البناء لمحافظة البحر الأحمر وتسلمها للمحافظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، إن الكلية انتهت من المهمة المسندة إليها بشأن وضع اشتراطات البناء، لافتا إلى أنه عند تقسيم الجامعات المصرية على المحافظات تم اختيار كلية الهندسة بجامعة القاهرة على وضع اشتراطات البناء لمحافظة البحر الأحمر.

وأضاف الدكتور حسام عبد الفتاح فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن تم الانتهاء من وضع اشتراطات البناء لمحافظة البحر الاحمر وتم تسليمها إلى محافظ البحر الاحمر خلال الأيام الماضيية، موضحا أن هناك فرق بين اشتراطات البناء وبين اصدار تراخيص البناء.

ووجه عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة الشكر إلى اساتذة قسم الهندسة المعمارية، لجهودهم فى إنجاز ووضع اشتراكات البناء الخاصة بمحافظة البحر الأحمر، مؤكدا أن ذلك يأتى فى اطار دور الكلية فى خدمة المجتمع تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعا، لاستعراض دور الجامعات ونقابة المهندسين فى تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس هانى ضاحي، نقيب المهندسين، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، والمهندس أحمد عثمان، وكيل أول نقابة المهندسين، والمهندس إيهاب منصور، نقيب المهندسين بالجيزة، والمهندس هشام سعودي، نقيب المهندسين بالإسكندرية.

وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية الدور الذى ستقوم به الجامعات فى المحافظات المختلفة فى تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية فى المدن، وكذلك الدور الذى ستقوم به نقابة المهندسين فى تطبيق المنظومة الجديدة.