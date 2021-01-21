شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ السويس يستقبل مدير الأمن الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، بمكتبه اللواء محمد الألفي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن السويس بحضور خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة واللواء هشام رشاد مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن.

وفي اللقاء رحب المحافظ بمدير الأمن الجديد، مقدما التهنئة بتوليه قيادة مديرية الأمن.

وناقش المحافظ الاجراءات الامنية التي تتم لبث الامن والامان وتحقيق الانضباط في الشارع السويسي، مؤكدا التعاون المستمر بين المحافظة ومديرية الامن للحفاظ على الانضباط ومنع التعديات وازالة الاشغالات والقضاء على العشوائيات والمخالفات والحفاظ على الامن.

وتطرق الحديث حول عدد من الموضوعات المشتركة، منها التنسيق الكامل لتنفيذ القرارات وتطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية المحددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة المواطنين.