شكرا لقرائتكم خبر عن أماني شاكر مقررة لفرع المجلس القومي للمرأة في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، بتكليف الدكتورة أماني محمد شاكر، بمهام وأعمال مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ، وذلك خلفًا للدكتورة هدى الطنباري، عضو مجلس النواب.

والدكتورة أماني شاكر، تشغل منصب عميد كلية التربية النوعية بكفر الشيخ، وسبق وأن تخرجت من كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان عام 1991، وحصلت على درجة الماجستير، في هندسة الغزل والنسيج والتريكو، جامعة حلوان 1998، وحصلت على درجة الدكتوراه عام 2004.

وتدرّجت في المناصب العلمية حتى وصلت إلى درجة أستاذ بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ، عام 2012، وتولت منصب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ثم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، حتى وصلت إلى عميد كلية التربية النوعية، وشاركت في العديد من المؤتمرات العلمية في مصر وخارجها وشخصيه محترمه وقيادته جامعية متميزة.