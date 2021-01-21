شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الفاتيكان يزور متحف النيل في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار متحف النيل بأسوان «المركز الثقافي الافريقي» الأربعاء، سفير الفاتيكان المطران نيقولاس هنري تفنين والأنبا عمانوئيل مطران الكاثوليك والوفد المرافق معهم .

وكان في استقبالهم المهندس حسين جلال رئيس الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان والمهندسة ايرين فايز مدير عام متحف النيل بأسوان.

وتجول السفير ومرافقيه داخل قاعات المتحف المختلفه لمشاهدة مقتنياته وتراث دول حوض النيل وتاريخ بناء السد العالي وخزان أسوان ورسالة المتحف في توطيد العلاقات المصرية الأفريقية.

في نهاية جولتهم سجل السفير كلمته في سجل الزيارات، والتي أشاد فيها بالمتحف.