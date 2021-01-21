شكرا لقرائتكم خبر عن 1.2 مليار لتطوير مشروعات المياه والصرف الصحي بقرى «المشروع الرئاسي» بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عقد المستشار مصطفي ألهم، محافظ الأقصر، اجتماعًا بحضور الجهات التنفيذية لمتابعة التنسيقات التي تجريها المحافظة مع المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة لتخصيص عدد من المشروعات التنموية بالمحافظة، ضمن المشروع الرئاسي لتطوير 1000 قرية.
وخلال الاجتماع تم مناقشة اقتراح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لتخصيص أرض أملاك دولة داخل زمام الوحدة، وتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة خارج الزمام بمساحة (١١٧٠) فدان بناحية قرية الدير شرق مركز ومدينة إسنا بمحافظة الأقصر لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وذلك لإقامة محطة معالجة برك أكسدة وغابة شجرية.
ووجّه محافظ الأقصر بضرورة عمل معاينة لموقع بديل بمشاركة كلا من الوحدة المحلية لقرية الدير وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر والجهاز التنفيذى لمشروعات محافظة الأقصر والمكتب الاستشارى مصر للهندسة الصحية، وتبين من المعاينة الصلاحية الفنية لموقع محطة المعالجة.
ومحطة المعالجة ستخدم (٦) قرى وتوابعهم (الكلابية- زرنيخ- الحلة- الدير- الحميدات -الهنادى ) بتعداد سكان ١٠٠ ألف نسمة، وجارى أعمال الرفع المساحى والجسات بناءا على تعليمات وتكليفات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي تمهيدا لإعداد التصميم النهائي للأعمال المطلوب تنفيذها واسنادها للشركات المتخصصة في التنفيذ، ولدفع عجلة التنمية.
كما أشار العميد يحيى عبدالرشيد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات محافظة الأقصر لمياه الشرب والصرف الصحي، إلي وجود عدد (٢) مكتب رفع مساحى هما مكتب الماسة كونسلت لعدد(٥) قرى بمركز اسنا شرق النيل (الكلابية- زرنيخ- الدير- الحميدات -الهنادى)، ومكتب الكيان لعدد (١٠) قرى بمركز إسنا غرب النيل (الترعة -كومير-جزيرة راجح- العضايمة -المساوية- القرايا-توماس١- توماس٢- وابورات المطاعنة ).
وتابع «عبدالرشيد» أن التكلفة التقديرية لهذه القرى تصل إلى 1.2 مليار جنيه سيتم تنفيذها على مدار ٣ سنوات متتالية. وذلك تنفيذا لخطة الدولة والتكليف الصادر من رئيس الجمهورية لمبادرة «حياه كريمة» لعدد ١٠٠٠ قرية ضمن ٥٠ مركز، حيث يخص محافظة الأقصر عدد(٣٤) قرية لمركزى إسنا وارمنت
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