شكرا لقرائتكم خبر عن 1.2 مليار لتطوير مشروعات المياه والصرف الصحي بقرى «المشروع الرئاسي» بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المستشار مصطفي ألهم، محافظ الأقصر، اجتماعًا بحضور الجهات التنفيذية لمتابعة التنسيقات التي تجريها المحافظة مع المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة لتخصيص عدد من المشروعات التنموية بالمحافظة، ضمن المشروع الرئاسي لتطوير 1000 قرية.

وخلال الاجتماع تم مناقشة اقتراح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لتخصيص أرض أملاك دولة داخل زمام الوحدة، وتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة خارج الزمام بمساحة (١١٧٠) فدان بناحية قرية الدير شرق مركز ومدينة إسنا بمحافظة الأقصر لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وذلك لإقامة محطة معالجة برك أكسدة وغابة شجرية.

ووجّه محافظ الأقصر بضرورة عمل معاينة لموقع بديل بمشاركة كلا من الوحدة المحلية لقرية الدير وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر والجهاز التنفيذى لمشروعات محافظة الأقصر والمكتب الاستشارى مصر للهندسة الصحية، وتبين من المعاينة الصلاحية الفنية لموقع محطة المعالجة.

ومحطة المعالجة ستخدم (٦) قرى وتوابعهم (الكلابية- زرنيخ- الحلة- الدير- الحميدات -الهنادى ) بتعداد سكان ١٠٠ ألف نسمة، وجارى أعمال الرفع المساحى والجسات بناءا على تعليمات وتكليفات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي تمهيدا لإعداد التصميم النهائي للأعمال المطلوب تنفيذها واسنادها للشركات المتخصصة في التنفيذ، ولدفع عجلة التنمية.

كما أشار العميد يحيى عبدالرشيد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات محافظة الأقصر لمياه الشرب والصرف الصحي، إلي وجود عدد (٢) مكتب رفع مساحى هما مكتب الماسة كونسلت لعدد(٥) قرى بمركز اسنا شرق النيل (الكلابية- زرنيخ- الدير- الحميدات -الهنادى)، ومكتب الكيان لعدد (١٠) قرى بمركز إسنا غرب النيل (الترعة -كومير-جزيرة راجح- العضايمة -المساوية- القرايا-توماس١- توماس٢- وابورات المطاعنة ).

وتابع «عبدالرشيد» أن التكلفة التقديرية لهذه القرى تصل إلى 1.2 مليار جنيه سيتم تنفيذها على مدار ٣ سنوات متتالية. وذلك تنفيذا لخطة الدولة والتكليف الصادر من رئيس الجمهورية لمبادرة «حياه كريمة» لعدد ١٠٠٠ قرية ضمن ٥٠ مركز، حيث يخص محافظة الأقصر عدد(٣٤) قرية لمركزى إسنا وارمنت