شكرا لقرائتكم خبر عن «المتحدة»: تعيين عمرو الفقي رئيسًا لمجلس إدارة «POD» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي، الأربعاء، تعيين عمرو الفقي رئيسا لمجلس ادارة شركة POD الشركة الرائدة في مجالات العلاقات العامة وتنظيم المؤتمرات الكبري والوكالات الإعلانية للتلفزيون والراديو والصحافة الرقمية والمقروءة.

وقال المهندس حسام صالح المتحدث باسم المتحدة في تصريحات صحفية، إن «هذا التعيين جاء بناء على مجهودات وكفاءة وخبرة عمرو الفقي في مجال الإعلام والإعلان في مصر والعالم العربي»، مشيرًا إلى أنه «يشغل أيضًا منصب نائب رئيس مجلس ادارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والتي يرأسها تامر مرسي».