شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 3 محال خالفت إجراءات مكافحة كورونا في الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قاد اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد للمحافظة، الأربعاء، حملة مكبرة بنطاق حى وسط، لمتابعة تطبيق الاإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا .

شارك في الحملة ممثلين من الطب البيطري والصحة والقوي العاملة والتموين ورخص المحلات وحماية المستهلك والمتابعة الميدانية واشغال طريق والازمات والكوارث والرصد البيئي وشركة نهضة مصر.

من جانبه، قال اللواء علاء يوسف رئيس حى وسط إن الحملة استهدفت المطاعم والمحال والمقاهي بشارع محرم بك ،وميدان محطة مصر، امام سنترال محطة مصر.

وأضاف «يوسف» أن الحملة أسفرت عن غلق ٣ محال لعدم إلتزامهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم توافر رخصة مزاولة النشاط، وتحرير ٥ محاضر لعدم توافر الشهادات الصحية ولوجود مخالفات للاشتراطات الصحية، وتحرير ٣ مخالفات لقانون العمل وعدم توفر بيئة عمل مناسبة، فضلا عن التحفظ على ٣٠ حالة اإشغال طريق متنوع، وسحب ٥ عينات لمنتجات غذائية للتأكد من سلامتها للاستهلاك الآدمي، فضلا عن فرض غرامة فورية قدرها ٤٢٠٠ آلاف جنيها على أحد الاتوبيسات الخاصة للترويج لاحد الشركات لعدم توافر رخصة اشغال طريق .

غلق ٣ محال خالفت إجراءات مكافحة كورونا بالاسكندرية

غلق ٣ محال خالفت إجراءات مكافحة كورونا بالاسكندرية

غلق ٣ محال خالفت إجراءات مكافحة كورونا بالاسكندرية

غلق ٣ محال خالفت إجراءات مكافحة كورونا بالاسكندرية