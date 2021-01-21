شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي فوه بكفر الشيخ يشكرون الأطقم الطبية بالمدينة: «علقوا لافتات ووزعوا ورود» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام أهالي مدينة فوه بمحافظة كفرالشيخ، الأربعاء، بتعليق لافتات لافتات تكريم للأطقم الطبية من أطباء وتمريض وإسعاف من العاملين بأقسام العزل بمستشفى فوه المركزي ومستشفي التأمين الصحي.

ووصف الأهالي في لافتاتهم التي ملأت شوارع وميادين وأبنية المدينة فوه الأطقم الطبية بـ«الأكرمين»، كما أرسلوا باقات من الورود لهم تقديرًا لهم وجهودهم في مواجهة كورونا، والتضحية بحياتهم من أجل علاج المصابين.

لافتات شكر

باقات الورود