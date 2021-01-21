شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة كويتية: المهلة الممنوحة لمخالفى الإقامة تنتهى أخر يناير الجارى.. ولا تمديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر أمنية كويتية مطلعة، أن مهلة مخالفي قانون الإقامة الخاصة بالمخالفين من تاريخ 1 يناير 2020، وما قبل ذلك التاريخ تنتهي بنهاية يناير الجاري، ولن يتم تمديدها مرة أخرى.

وقالت المصادر لصحيفة«القبس» إنه تم التنسيق بين القطاعات الأمنية المختلفة، وذلك لانطلاق أكبر حملة أمنية عقب انتهاء مهلة يناير الجاري، من أجل ضبط المخالفين الذين رفضوا الاستفادة من المهلة، التي امتدت لشهرين متتاليين، مشيرة إلى أن التجربة أثبتت أن هؤلاء المخالفين لا نية لديهم لتعديل أوضاعهم، الأمر الذي يتطلب شن عدة حملات أمنية لضبطهم جميعاً، وإبعادهم عن البلاد.

وكشفت المصادر أن مخالفي الإقامة الذين تنطبق عليهم شروط المهلة يفوق عددهم الـ 100 ألف مخالف، لافتة إلى أن عدد المستفيدين منذ بدء المهلة وحتى أمس لم يتجاوز الـ 5 آلاف مخالف، وهو عكس ما كان متوقعا من إطلاقها تماماً.