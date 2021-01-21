شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ترحب باجتماع اللجنة الدستورية بالغردقة وتشكر مصر على الاستضافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، باجتماع اللجنة الدستورية بشأن الاستحقاق الدستوري الذى عقد بالغردقة.

وقالت البعثة في بيان "عقدت اللجنة الدستورية المؤلفة من مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، اجتماعها اليوم في مدينة الغردقة بجمهورية مصر العربية، واتفقت على إجراء استفتاء على الدستور قبل الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل، وتشكر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السلطات المصرية على استضافتها الكريمة لهذا الاجتماع".

وأشار البيان إلى اتفاق أعضاء المجلسين على إجراء استفتاء على الاقتراح الدستوري الذي صاغته الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، بناءً على القانون رقم (6) لعام 2018 المعدّل بالقانون رقم (1) لعام 2019 ، كما اتفقوا على تعديل المادة (6) من القانون رقم (6) لعام 2019 المتعلقة بالأكثرية المطلوبة لاعتماد الدستور، وكذلك اتفاق أعضاء المجلسين على استئناف مناقشاتهم في الغردقة من 9 إلى 11 شباط/ فبراير المقبل، ودعوة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للحضور والمشاركة في مناقشتهم بشأن إجراء الاستفتاء. وطالب المشاركون بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالمساعدة في تفعيل قرارهم وتوفير الدعم اللازم لإجراء الاستفتاء عند تحديد موعده.

وأشادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بقرار الوفدين عقد لقاءتِهِما في إطار خارطة الطريق التي اتفق عليها ملتقى الحوار السياسي الليبي وتعهدهُما بالتشاور مع المفوضية العُليا للانتخابات، وقال "وتقدر البعثة أيضا الالتزام المعلن من جانب الوفدين بإجراء انتخابات وطنية في 24 ديسمبر المقبل استجابة للمطالب الشعبية الواسعة بتجديد الشرعية الديمقراطية لمؤسساتهم عبر صناديق الاقتراع، وستواصل البعثة العمل مع جميع الجهات المعنية بهدف دعم العملية الانتخابية المؤدية إلى ليبيا ديمقراطية ومستقرة".