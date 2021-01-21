شكرا لقرائتكم خبر عن ليدى جاجا تغنى النشيد الوطنى الأمريكى فى بداية حفل تنصيب بايدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنشدت المطربة الأمريكية ليدى جاجا النشيد الوطنى الأمريكي بعد أن عزفت فرقة موسيقية عسكرية النشيد فى بداية حفل تصيب الرئيس الأمريكى جو بايدن، وذلك قبل أن يؤدي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اليمين الدستورية رئيساً للبلاد، فى حفل غاب عنه الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وقبل قليل، قال روي بلانت ، أكبر جمهوري في لجنة القواعد بمجلس الشيوخ ، إن تنصيب الرئيس جو بايدن لحظة توحيد فى تاريخ البلاد، وتعكس الديمقراطية الأمريكية، داعيا الأمريكيين للتوحد خلفه.

وقال إن الهجوم على الكابيتول "يذكرنا بأن الحكومة المصممة لتحقيق التوازن هي حكومة هشة ومرنة فى نفس الوقت".

ويؤدي الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن اليمين الدستورية رئيساً للبلاد بعد قليل ليتولي مهام إدارة الولايات المتحدة لأربع سنوات مقبلة خلفاً للرئيس السابق دونالد ترامب، ليكون بايدن بذلك الرئيس الأكبر سناً (78 عاماً) في تولي هذا المنصب.

بايدن الذي بدأ حياته السياسية عام 1973 حينما تم انتخابه عضواً بمجلس الشيوخ، ويكون منذ ذلك الحين أصغر نائب يتولى هذا المنصب، يمتلك مسيرة حافلة في العمل العام، حيث تولي مناصب امتدت علي مدار حكم ثمانية رؤساء من ريتشارد نيكسون وحتى باراك أوباما، لكن المنصب الأعلى استعصى عليه دائما، قبل أن ينضم بايدن إلى صفوف الرؤساء رسمياً اعتباراً من الليلة.

وبدأت قصة بايدن مع عائلة كاثوليكية أيرلندية فى شمال شرق ولاة بنسلفانيا، حيث ولد جو عام 1942 قبل أن تنتقل عائلته إلى دبلاوير وهو فى عمر العاشرة.

وبعد تخرجه من كلية الحقوق، بدأ الانخراط فى السياسة المحلية فى ديلاوير وفاز فى انتخابات مجلس مقاطعة نيو كاسل عام 1970، وبعد عامين وفى عمر الـ 29 فقط، تحدى السيناتور الجمهورى كلاب بوجز، وفاز بمقعده فى مجلس الشيوخ.