شكرا لقرائتكم خبر عن 21 رواقا أزهريا بـ 18 محافظة تستعد لاستكمال حلقات التحفيظ إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الأروقة الخارجية للقرآن الكريم، والبالغ عددها 21 رواقا بـ 18 محافظة من بينها "القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، كفر الشيخ، الغربية، الدقهلية، الأقصر" لاستكمال حلقات تحفيظ القرآن الكريم إلكترونياً، وذلك وفق توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، للوقاية من فيروس كورونا فى موجته الثانية، ووفق الإجراءات والتدابير الاحترازية التى تتخذها الدولة .

وستقوم حلقات التحفيظ بالأروقة الخارجية على نفس الشكل الذى أعده الجامع الأزهر إدارياً وعلمياً بإعداد كل رواق حلقات التحفيظ لبرامجه الثلاثة، نظام السنة الواحدة، والسنتين، والثلاث سنوات، ويراعى المحفظ تطبيق جميع المراحل التى تسير عليها الحلقة من ناحية تسميع الماضى، والكم الجديد المحدد له حفظه، تصحيح الجديد، مع متابعة الغياب والحضور ومستوى الطلاب .

وكان قد قال الدكتور هانى عودة، مدير عام الجامع الأزهر، إنه حرصا من الجامع الأزهر على استمرار إشعاع أروقته بالنور للمجتمع، يستكمل رواق القرآن الكريم حلقات التحفيظ إلكترونيا عبر أحد التطبيقات، وتقام حلقات التحفيظ عن طريق الاتصال المتعدد، يتمثل فى غرفة إلكترونية يعدها الجامع تضم الشيخ و 4 طالبا ومشرفا، موضحا أن الجامع هو من يسمح لهم بدخول تلك الغرفة الإلكترونية، ويقوم بأخذ الحضور والغياب كما لو كنا بالجامع، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن برنامج التحفيظ يضم كل المستويات : نظام السنة الواحدة ممن حفظ القرآن، ومن يريد أن يراجع ويتقن الحفظ وأحكام التجويد، ومن له رغبة فى الحصول على إجازة من الجامع الأزهر، ومستوى السنتين .

وأوضح عودة أن النظام الإلكترونى يعد من أفضل الوسائل التى تعين الطالب على الحفظ، حيث يخصص المحفظ بداية الحلقة لتسميع ما تناوله الطالب فيما مضى، ومن تجاوزت أخطاؤه ثلاثة أخطاء يمنحه المحفظ فرصة للمراجعة حتى نهاية الحلقة، وبعد الانتهاء من التسميع يتم تصحيح آيات جديدة للحافظين، ويقوم المشرف بمتابعة الحلقات، وتقديم تقرير مفصل عن الحضور والحفظ لتقييم الحلقات، وأداء الحفظة والمحفظين، لافتا إلى أن التعلم الإلكترونى متساو نسبية فى الأفضلية مع الحلقات المباشرة.

وفيما يتعلق بأروقة العلوم الشرعية بالجامع الأزهر، قال الدكتور على حبيب الله، منسق رواق الإعلام والنشر بالجامع الأزهر، إن رواق العلوم الشرعية يعد لاستكمال مراحل الدراسة بالعلوم الشرعية إلكترونية عبر أحد التطبيقات للمراحل الدراسية الثلاث التمهيدية، التى تقوم على حفظ القرآن الكريم وتفسيره، وعلوم العقيدة، والحديث الشريف، والفقه المذهبى، وتاريخ الحضارة الإسلامية، والعقيدة، ويتناول الدارس فيها الفرق الإسلامية والتيارات الفكرية المعاصرة، والفلسفة، ومنهجية الرد على الشبهات، ومنهجية التفكير النقدى للمغالطات المنطقية، مضيفا : يقوم الرواق على التنسيق مع مدرسى المواد، والعمل على إعداد جدول مناسب لكل المراحل، ويتناسب مع جميع المدرسين لإقامة حلقات إلكترونية يستفيد منها الجميع، وفقا للإجراءات المتبعة التى تحرص على تنفيذها الإدارة العامة للجامع الأزهر بتوجيه من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.