شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تتيح لمن أمضى عاما من طلبة الدبلومات تغيير نوعية تخصصه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لطلاب المدارس الفنية الذى أمضوا عاما دراسيا واحدا بإحدى نوعيات التعليم" صناعى، تجارى، زراعى، فندقى"، ويرغبون فى تغيير نوعية التعليم إلى نوعية أخرى فى التقدم على نظام العمال إذا انطبقت عليهم الشروط.

كما نبهت الوزارة على المدارس بعدم تجاوز النسبة المسموح بها لطلاب العمال من جملة الطلاب المقيدين بالمدرسة بكل نوعية من نوعيات التعليم الفنى، وفى حالة استكمال النسبة بنوعية يتم تقدم الطلاب لنوعيات مختلفة.

وأوضحت الوزارة أن القرار الوزارى رقم 438 لسنة 1997 بشأن تغيير نوعية التعليم للطلاب الذين أمضوا عاما واحد بإحدى نوعيات التعليم الفنى، موضحة أن القرار منح الطلاب الذين أمضوا عاما دراسيا واحدا بإحدى نوعيات التعليم بمدارس التعليم الفنى الرسمية أو الخاصة بالتحويل فى العام التالى إلى الصف الأول بنوعية أخرى لمدارس التعليم الفنى إذا كان مجموع درجاته فى شهادة التعليم الأساسى عند التحاقهم بالصف الأول الثانوى يسمح بقبولهم بنوعية التعليم المطلوب التحويل إليها على أن يحتسب العام الذى أمضاه الطالب بالصف الأول المحول منه مدة بقاء بالصف الأول.

وأشارت الوزارة إلى أن الوزارة تلقت بعض الشكاوى من أولياء الأمور والطلاب الذين أمضوا عاما واحدا بإحدى نوعيات التعليم الفنى ويرغبون فى التحويل إلى نوعية أخرى من التعليم، وتصر بعض الإدارات على تقدم الطلاب على نظام العمال.