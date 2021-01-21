شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تدرس تحويل شارع المطراوى بالمطرية لممشى سياحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه يتم دراسة خطة تطوير شارع المطراوي، بحى المطرية الذى يضم أثر شجرة السيدة مريم أحد مسارات العائلة المقدسة، ومن الوارد غلق جزء من الشارع ليكون ممشى سياحى، مشيرا إلى أن وزارة الآثار حلت مشكلة المياه ببير شجرة مريم، كما تم رفع كفاءة المنطقة بمحيط شجرة مريم وجارى انتهاء مشروع الصرف بالمطراوي.

وأضاف صابر فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن المنطقة تشهد أعمال تطوير بالإضافة إلى مشروع صرف صحى لتحسين الخدمات المقدمة بالمنطقة تمهيدا لتحويلها لمنطقة سياحية ووضع المزار على خريطة السياحة.

وفى السياق بدأت أعمال ترميم الشجرة المعروفة باسم "شجرة مريم العذراء" فى منطقة المطرية فى العاصمة المصرية القاهرة، ووفقًا للعقيدة المسيحية القبطية فى مصر، توقفت السيدة مريم العذراء والقديس يوسف فى المطرية، والتى كانت قرية صغيرة فى رحلتهم عبر مصر، وبحسب الأقوال استراحت السيدة مريم تحت ظل الشجرة.

وانتهت محافظة القاهرة من دهان أكثر من 50% من العقارات المحيطة بشجرة مريم بحى المطرية، ضمن مخطط تطوير المنطقة بالكامل لإعادة شجرة مريم على خريطة مسار العائلة المقدسة، كما تم إنشاء محور مرورى من ميدان ابن الحكم والمحكمة ليمر من ميدان المطرية ويصل لمنطقة مسطرد ثم طريق بنها الحر، وإنشاء تفريعة من المحور تخرج من ميدان المطرية للربط مع محور روض الفرج وذلك ضمن المرحلة الثالثة.