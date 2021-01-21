شكرا لقرائتكم خبر عن مختار جمعة يبحث مع قيادات ومديرى مناطق هيئة الأوقاف تعظيم إيراداتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اجتماعا بقيادات هيئة الأوقاف المصرية ومديرى المناطق بها على مستوى الجمهورية يوم المقبل، بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية لتأهيل الأئمة والواعظات بالسادس من أكتوبر .

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى فى إطار متابعة وتحفيز سير العمل بهيئة الأوقاف المصرية وتعظيم إيراداتها وعوائدها الاستثمارية واستيداء جميع حقوقها.

وينص القانون رقم 209 لسنة 2020، والصادر بإعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، على أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغـرض الذى قـامت من أجله، وله على الأخص رسم السياسة العامة لإدارة واستثمار أموال الأوقاف لتحقيق أقصى عائد ممكن على الأسس الاقتصادية السليمة، ووضع النظم الكفيلة بتنمية إيرادات الأوقاف، وتحصيلها بصفة منتظمة، وصيانتها المستمرة.

وفيما يلى ضوابط عقد اجتماعات مجلس الإدارة، والحالات التى يكون فيها الاجتماع صحيح:

- ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، أو بناء على دعوة من أغلبية أعضائه، ولا يكون اجتماعه صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس .

- لوزير الأوقاف الحق فى دعوة المجلس إلى الانعقاد وحضور جلساته، وتكون له عندئذ الرئاسة.

- للمجلس أن يدعو إلى حضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم فى المناقشة دون أن يكون لهم صوت معدود .

- يكون لمجلس الإدارة أمانة فنية، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الإدارة.