شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تحرير استمارة امتحانات الثانوية العامة متاح ولم يغلق باب التسجيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد محسن عبد العزيز، رئيس قطاع التكنولوجيا بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا صحة لغلق باب تسجيل طلاب الثانوية العامة استمارة التقديم للامتحانات، موضحا أن الاستمارة متاحة وتعمل بكفاءة.
وتابع رئيس قطاع التكنولوجيا، فى حالة وجود مشكلات فردية يرجى تسجيل شكوى من خلال بوابة الشكاوى للخدمات الإلكترونية.
وأوضحت الوزارة أن عملية التسجيل متاحة بداية من الأحد 10/1/2021، وذلك في إطار الاستعدادات لعقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021.
والذي تتولى أقسام وإدارات الإحصاء بالمديرية والإدارات التعليمية بحل المشكلات التي ترد من خلالها.
جدير بالذكر أن التسجيل الإلكتروني بداية من هذا العام سوف يتم باستخدام البريد الإلكتروني الرسمي للطالب والذي يمكنه الحصول عليه من خلال البوابة الإلكترونية للحساب المدرس الإلكتروني الموحد والمتاح لجميع الطلاب (حكومي - خاص -منازل).