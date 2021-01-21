شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تحرير استمارة امتحانات الثانوية العامة متاح ولم يغلق باب التسجيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محسن عبد العزيز، رئيس قطاع التكنولوجيا بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا صحة لغلق باب تسجيل طلاب الثانوية العامة استمارة التقديم للامتحانات، موضحا أن الاستمارة متاحة وتعمل بكفاءة.

وتابع رئيس قطاع التكنولوجيا، فى حالة وجود مشكلات فردية يرجى تسجيل شكوى من خلال بوابة الشكاوى للخدمات الإلكترونية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الصف الثالث الثانوي، وذلك من خلال الرابط التالي: أضغط هنا

وأوضحت الوزارة أن عملية التسجيل متاحة بداية من الأحد 10/1/2021، وذلك في إطار الاستعدادات لعقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021.

وأشارت أنه في حالة وجود أي أخطاء في البيان يتم التعديل عن طريق وحدة المعلومات بالمدرسة التابع لها الطالب أو التقدم بشكوى من تسجيل الاستمارة الإلكترونية من خلال البوابة الرسمية للشكاوي الإلكترونية: أضغط هنا

والذي تتولى أقسام وإدارات الإحصاء بالمديرية والإدارات التعليمية بحل المشكلات التي ترد من خلالها.

جدير بالذكر أن التسجيل الإلكتروني بداية من هذا العام سوف يتم باستخدام البريد الإلكتروني الرسمي للطالب والذي يمكنه الحصول عليه من خلال البوابة الإلكترونية للحساب المدرس الإلكتروني الموحد والمتاح لجميع الطلاب (حكومي - خاص -منازل).