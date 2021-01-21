شكرا لقرائتكم خبر عن إحياء البرامج الثقافية أولى مهام لجنة "الإعجاز الربانى فى الكون" بالأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الأربعاء، القرار الوزارى رقم (26) لسنة 2021م بشأن تشكيل لجنة الإعجاز الربانى فى الكون، مؤكدا أن اللجنة تأتى إيمانًا من الوزارة بتكامل العلوم فى بناء الشخصية، وحرصًا منها على نشر الثقافة العلمية، ولا سيما ما يتصل منها ببيان مظاهر قدرة الخالق (عز وجل) فى الكون وفى جسم الإنسان، من منطلق قوله تعالى : "سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِى الْآفَاقِ وَفِى أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ".

وذكر بيان للوزارة اليوم أن اللجنة ستكون مهمتها عقد الدورات المتخصصة للأئمة والواعظات فى مجال الإعجاز الربانى فى الكون، وعقد الندوات العلمية والثقافية العامة، سواء عبر وسائل الإعلام، أم بالجامعات، ومراكز الشباب، ومراكز الثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف، وغيرها من الجهات المعنية بالثقافة وبناء الوعى، إصدار الكتيبات والمطويات التثقيفية، بما يبرز مظاهر قدرة الخالق (عز وجل) فى الكون.

كما سيكون من مهاها الإعداد لبرنامج تلفزيونى يجمع ميزات البرامج المعروفة فى هذا المجال، مثل: برنامج "العلم والإيمان"، وبرنامج "عالم البحار"، وبرنامج "عالم الحيوان"، وغيرها من البرامج ذات الصلة عربية أم أجنبية.

وتضم كلاً من :

1. الدكتور محمود أحمد شوقى المتينى

رئيس جامعة عين شمس .

2. الدكتور محمود محمد عبد اللطيف صقر

رئيس أكاديمية البحث العلمي- التكنولوجيا النباتية والحيوانية.

3. الدكتور حسين عبد الظاهر أبو الغيط

عميد كلية الطب (بنين) جامعة الأزهر .

4. الدكتور حسام الدين أحمد حسنين موافى

أستاذ الأمراض الباطنة- كلية الطب- جامعة القاهرة .

5. الدكتور محمد شريف الهوارى

أستاذ الأمراض الباطنة- كلية الطب- جامعة القاهرة.

6. الدكتور مها محمد فريد عقل

عميدة كلية طب بنات الأزهر – (سابقًا).

7. الدكتور زهية كامل مصطفى فهمى

أستاذ علم الحشرات- كلية العلوم- جامعة عين شمس.

8. الدكتور حافظ شمس الدين عبد الوهاب

أستاذ الجيولوجيا- كلية العلوم- جامعة عين شمس.

9. الدكتور كريمة عبدالخالق حامد

أستاذ علم النبات – كلية العلوم – جامعة عين شمس.

10. الدكتور عادل محمد محمود البسيونى

أستاذ علم الحشرات – كلية الزراعة – جامعة عين شمس.

11.الدكتور عبدالعزيز سعد شتا

أستاذ علم الأراضى والمياه – كلية الزراعة – جامعة عين شمس.

12. الدكتور محمد فتحى عثمان

أستاذ علم الأسماك – كلية الزراعة – جامعة عين شمس.

13. الدكتور شوقى محمود سليم

أستاذ علم الكائنات الدقيقة – كلية الزراعة – جامعة عين شمس.

14. الدكتور دسوقى أحمد محمد عبدالحليم

أستاذ الهندسة الوراثية وتكنولوجيا الحيوية – معهد الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية – جامعة عين شمس.

وقالت وزارة الأوقاف إنه جار ضم بعض الأعضاء الآخرين من الشخصيات العلمية المختلفة إلى اللجنة، وستعقد اللجنة أول اجتماعاتها بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.