شكرا لقرائتكم خبر عن حى الدقى يحرر 12 غرامة لمخالفة ارتداء الكمامات بوسائل النقل العام.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن حى الدقى بمحافظة الجيزة، برئاسة اللواء أحمد عبد الفتاح، حملة مكبرة، بهدف المحافظة على الانضباط وذلك نهاية شارع التحرير على وسائل النقل الجماعى من الأتوبيسات والميكروباصات وسيارات الأجرة وفى المحلات العامة للتأكد من الالتزام بالتدابير الاحترازية بارتداء الكمامة حفاظا على الصحة العامة وتم تحرير 12 محضر للمخالفين وتم التصالح الفورى عليهم وفقا للرسوم المقررة.

وفى السياق ضبطت أجهزة حى الدقى اليوم 110 كيلو جرام مصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بسيارة متنقلة بالدقى، وذلك خلال حملة أخرى قادها اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى، كما تم ضبط 164كجم مصنعات لحوم ودواجن جميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 35كجم كبدة مستوردة بمحل ريبو للمجمدات غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بإجمالى المضبوطات 349 كيلو مصنعات لحوم وكبدة مستوردة ودواجن جميعها غير صالحة للاستهلاك الأدمى/، وتم ضبط 40 كيلو كبدة مستوردة وعجينة حواوشى غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمخزن غير مرخص، وجارى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المخالفين.