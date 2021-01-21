شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الليبيرية: نقدر كافة أوجه الدعم والمساندة من جانب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب نائب وزير الخارجية الليبيرى هنرى بواما فاهنبولا Henry Boimah. Fahnbulleh ، عن تقدير بلاده لكافة أوجه الدعم والمساندة من جانب مصر لليبيريا، جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده السفير المصرى فى ليبيريا أحمد السيد هلال، اليوم الأربعاء مع نائب وزير الخارجية الليبيري.

وثمن المسئول الليبيرى قيام مصر بتقديم شحنة من المساعدات الطبية إلى بلاده فى سبتمبر ٢٠٢٠، لدعم جهودها لمكافحة فيروس كورونا .. مؤكدا تطلع بلاده للاستفادة من التقدم المصرى فى المجال الطبى لتوفير العلاج للحالات المرضية الليبيرية فى المستشفيات المصرية، وكذا تعزيز التعاون بين معهدى الدراسات الدبلوماسية فى البلديّن بما يسهم فى رفع مستوى القدرات والمهارات للدبلوماسيين الليبيريين.

من ناحيته، شدد السفير هلال على حرص مصر على تطوير العلاقات مع دولة ليبيريا الشقيقة فى كافة المجالات، خاصةً فى ضوء الدور المصرى الداعم لجهود حفظ السلام فى ليبيريا واستعداد مصر لمواصلة دعم جهود التنمية فى البلاد.

كما قدم التهنئة للحكومة الليبيرية على عقد انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشيوخ الليبيرى فى ديسمبر الماضي.. مؤكدا أهمية التحرك فى الفترة المقبلة لدفع العلاقات إلى آفاق أوسع.

وأشار السفير إلى تميز علاقات التعاون الثقافى والعلمى بين البلديّن.. منوهاً بتقديم مصر ١٢ منحة للدراسة الجامعية لليبيريا فى العام الدراسى ٢٠٢٠-٢٠٢١.

وسلط الضوء على الدور المصرى فى بناء القدرات البشرية للكوادر الليبيرية فى القطاعات الحكومية المختلفة عبر الدورات التدريبية للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية فى مختلف التخصصات ومن بينها بناء القدرات فى المجالات العسكرية والشرطية.