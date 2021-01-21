ندوة بكلية إعلام القاهرة تؤكد: "الوعى" أهم حل فى مواجهة الأخبار المزيفة

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القاهرة - سامية سيد - عقدت كلية الاعلام جامعة القاهرة، اليوم الأربعاء، ندوة بنظام الاتصال عن بعد "ويبنار" حول أساليب مواجهة الأخبار المزيفة، وتأثيرها على العلاقة بين المواطن والدولة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، وبرئاسة الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة الكلية، وإشراف الدكتورة وسام نصر، وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث، وأدارت الحوار الدكتورة ليلى عبد المجيد، الأستاذ بقسم الصحافة وعميدة الكلية سابقا، وبحضور عدد من أساتذة الكلية، وطلاب دبلوم وماجستير الاتصال السياسى بالكلية، والباحثين.

وأوصى الويبنار بتطوير تصميم المواقع الرسمية للدولة لتكون جاذبة للجمهور، وتفعيل دور برامج التربية الإعلامية من خلال مؤسسات الدولة الثقافية والتعليمية، والشفافية فى إتاحة المعلومات ما لم تمس الأمن القومى للدولة، وتفعيل الاتصال الشخصى فى توعية المواطنين بخطر الشائعات وضرورة عدم الانسايق وراءها.

وقالت د. هويدا مصطفى، إن هذا الحدث يأتى فى وقت مهم وفارق، ولاسيما فى ظل ما كشفت عنه دراسات متعددة من تعرض نسب لا يٌستهان بها من الجمهور حول العالم للأخبار المزيفة، وهو ما حدث نتيجة تسارع النشر الإخباري، مشيرة إلى أن الكلية تركز على مدخل "التربية الإعلامية" فى معالجة هذه الظاهرة، بما يعزز الوعى المجتمعى نحو الظاهرة.

وأكدت الدكتورة هويدا أن مواجهة الظاهرة ليس ترفا، بل يمثل ضرورة علمية ومجتمعية، لاسيما فى ظل تسارع النشر الإخبارى عبر وسائط لاحصر لها، ومايترتبرعلى ذلك من مخاطر، لاينبغى التقليل من آثارها على علاقة الدولة ومؤسساتها المختلفة والرأى العام الذى له اعتباره لدى صناع القرار.

وقالت د. وسام نصر، إن هذا الويبنار ضمن سلسلة تعقدها وكالة الكلية للدراسات العليا، فى إطار دبلومات الدراسات العليا، مشيرة إلى خطورة ظاهرة الأخبار الزائفة وتأثيراتها على العلاقة بين الدولة والرأى العام، خصوصا فى ظل الجائحة المعلوماتية التى صاحبت انتشار وباء كورونا.

وقالت الدكتورة ليلى عبد المجيد، إن ظاهرة الشائعات والأخبار المزيفة شهدت انتشارا كبيرا خلال الفترة الماضية، مطالبة بـ"الوعي" كحل أساسى لهذه الظاهرة، مطالبة وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى بالقيام بهذا اليوم، ومشيدة بجهد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى هذا الصدد، ومشيرة إلى جهود مؤسسات الدولة فى الرد على الشائعات، وعلى رأسها المركز الاعلامى بمجلس الوزراء.

وأوضحت الدكتورة نعايم سعد زغلول، مدير المركز الاعلامى بمجلس الوزراء، أن ظاهرة الشائعات انتشرت بدرجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، التى بلغ عدد مستخدميها 4.1 مليار مستخدم حول العالم، منهم 42 مليون مستخدم فى مصر، بما يعنى أن مصر فى المركز الثالثة عربيا بعد الإمارات والسعودية، فى قائمة مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعي، قياسا إلى عدد السكان.

وأضافت أن المنصات الاجتماعية تشهد تداول معلومات غير موثقة من حسابات وهمية، وكأنها معلومات صحيحة، ومقاطع صوتية وفيديو مفبركة منسوبة لمسئولين تحذر الناس من تناول بروتوكولات العلاج من كورونا التى توفرها الدولة، بما يستهدف هزّ ثقة المواطن فى مؤسسات الدولة، وبثّ الخوف فى نفوس المواطنين.

وأوضحت أن المركز أصدر تقارير مخصصة للرد على شائعات فى موضوعات بعينها مثل شائعات "كورونا"، مشيرة إلى تعدد وسائل تواصل المواطنين مع المركز للإبلاغ عن الشائعات سواء تليفونيا أو بالإيميل، وأن المركز يعتمد على "الإلحاح فى الرد على الشائعات" عبر التنويع ما بين الانفوجرافيكس والفيديوهات وإرسال التقارير إلى وسائل الإعلام، مع تفعيل دور شرطة المعلومات، وإنشاء وحدة للتواصل فى مكتب النائب العام، وتغليظ عقوبات جرائم نشر الشائعات لتشمل الغرامة والحبس، وتأكيد قانون الصحافة والإعلام على معاقبة ناشرى الشائعات، بالإضافة إلى تفعيل دور المواقع والصفحات الرسمية لمؤسسات الدولة وتوثيقها، وإطلاق وزارة الاتصالات استراتيجية مصر للتحول الرقمى 2020- 2025، مشددة على أن للمواطن وللدولة دورا فى دحض الشائعات .

وقال محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، ورئيس قنوات DMC، والنائب فى مجلس الشيوخ، إن مصدر هذه الشائعات هى جماعة الإخوان الإرهابية، موضحا أن موقع فيسبوك هو الوسيط الأكبر لانتشارها نتيجة صعوبة السيطرة الكاملة عليه من جانب الدولة، مؤكدا أنه كان من الخطأ تجاهل الشائعات، لأنه يؤدى إلى تراكمها وانتشارها واكساب مصدرها مصداقية، ولذلك فالأفضل الرد عليها دون ترويجها وتسويقها.

وأضاف مسلم أن قنوات الإخوان لا تلقى نسب مشاهدة مرتفعة فى مصر، ولكنها فى المقابل تعمل على ترويج الأكاذيب مثل الإدعاء بوجود هدم للمساجد دون الإشارة إلى بناء مساجد بديلة، وقال هناك "رأى عام خادع" على فيسبوك، يضغط على المذيعين ومقدمى البرامج ويحاول دفعهم نحو ترويج أفكار معينة مثل تأجيل امتحانات الثانوية العامة"، موضحا أن مثل هذه المضامين تؤثر بشدة فى الأطفال والشباب، لافتا إلى وجود مشكلة فى التنسيق بين أجهزة الدولة الرسمية فى "بناء وعي" المواطنين باستخدام الوسائل المختلفة كالاتصال المباشر والجماهيري، مشددا على أهمية بناء "وعى حقيقي" لدى الشعب المصرى لا يقوم على تجميل الواقع وإنما على الحقائق.

وقال الدكتور محمد حبيب، رئيس تحرير قناة الحياة، إن ما نعانيه فى مصر خلال عشر سنوات من 2011 إلى 2021 يعود إلى أسباب متعددة منها "الأخبار الزائفة"، لافتا إلى أن منع الرئيس الأمريكى من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، يعد أحد مظاهر هذه الظاهرة، بما يؤكد أنها ظاهرة عالمية وليست محلية، وهى حرب نفسية ضمن الجيل الرابع من الحروب، تقع مواقع التواصل الاجتماعى فى القلب منها، وتعد وسائل الإعلام رأس الحربة فيها، وهو ما يؤدى إلى الإيقاع ما بين المواطن والدولة وهدم العلاقة بينهما، خاصة فى ظل وجود مشاكل تتعلق بالوعى لدى قطاع من المواطنين، وهو ما ظهر فى دول متعددة فى المنطقة مثل اليمن وسوريا وليبيا، وأدى إلى تشريد شعوبها، وهو ما يلقى الضوء على معركة تزييف الوعي، التى يجب أن يكون تماسك الجبهة الداخلية هو حائط الصد الأول فيها، وهو ما يؤكد عليه الرئيس السيسى دائما.

وأضاف حبيب أنه رغم وجود جهود للدولة فى مواجهة الشائعات، متمثلة فى عدة جهات فإننا نعانى غياب الاستراتيجية الكاملة التى تحقق الاصطفاف الكامل فى هذا الشأن، بما يؤدى إلى مواجهة هذا الكم الهائل من الشائعات، التى تمثل منظومة مخططة من لجان وأجهزة مخابرات معادية، مشددا على خطورة انسايق الإعلام خلف "تريندات" مواقع التواصل الاجتماعى قليلة الأهمية، ومطالبا بتدريس "التربية الإعلامية" فى المدارس لتعريف الطلاب بأساليب استخدام التكنولوجيا بشكل سليم، مع استدامة التواصل مع الرأى العام عبر المؤتمرات الصحفية والمتحدثين الرسميين، ووضع خطة مضادة للحرب النفسية الموجهة إلى مصر، تشترك فيها كل مؤسسات الدولة، مع تحقيق التعاون الإقليمى والدولى لإجبار مواقع التواصل الاجتماعى على الالتزام بمواثيق الشرف الإعلامية حتى لا تتخذ وسيلة لترويج الشائعات.

وقال محمد حلمى، مدير قناة CBC extra، إن وسائل الإعلام مسئولة عن التحرى عن المعلومات التى تقدمها للجمهور من خلال المصادر الأصيلة والمؤكدة وذات الصلة، مستنكرا تكرار عبارات مثل "الفيسبوك مقلوب" و"بيقولوا"، مؤكدا أنها تفتح الباب أمام الشائعات، بالإضافة إلى التدوينات "المسممة" من بعض الشخصيات العامة على وسائل التواصل الاجتماعي، واجتزاء المعلومات، وتأخر بعض المتحدثين الرسميين للوزارات فى الرد على الصحفيين.

وأشار حلمى إلى أن الحرب ضد الدولة شديدة، وتستهدف كل إنجازاتها ومشروعاتها، مؤكدا أنه يجب أن يكون هناك تواصل بين مختلف الجهات فى مجال مكافحة الشائعات، وعلى رأسها المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، وكلية الإعلام، مقترحا تنظيم زيارة ميدانية تعريفية لأعضاء الكلية إلى المركز للتعرف على آليات إصدار تقارير الرد على الشائعات.

وقالت أمل جمال المدرس، المدرس المساعد بكلية الإعلام جامعة القاهرة، والباحثة فى "الشائعات السياسية"، إننا نعيش "عصر ما بعد الحقيقة"، الذى يمثل مصطلح "عاصفة المعلومات" بما يتضمنه من الانسياق وراء ما يعتقده الآخرون فى الغالب، وهو ما يطلق عليه بلغة "السوشيال ميديا" ثقافة الترند trend"، فلم تعد حقيقة الأخبار والصور مهمة لدى بعض الجمهور، بقدر أهمية المشاركة والسبق، مضيفة أن أهم طرق مواجهة الشائعات هى الرد الفورى على الشائعات من قبل الجهات الرسمية وإتاحة المعلومات، وضرورة استعادة ثقة الرأى العام فى المبادرات الرسمية، وتفعيل دور التربية الإعلامية للمواطنين، وتطبيق مناهجها بالمدارس والجامعات لتدريب الطلاب على كيفية التعامل مع وسائل الإعلام عامة ومواقع التواصل الاجتماعى خاصة، وغرس مفاهيم المسئولية الاجتماعية والاستخدام المسئول لوسائل التواصل الاجتماعي.

وقال محمد وليد بركات، المدرس المساعد بكلية الإعلام جامعة القاهرة، والباحث فى "الشائعات وصورة مؤسسات الدولة"، إن أجندة الصحافة المصرية تفتقد إلى التنوع فيما يخص معالجة الشائعات، واستسهال النقل من تقارير المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مطالبا بعدم تجاهل الشائعات السياسية فى الرد عليها، لافتا إلى أن التعامل مع الشائعات بوصفها "مؤامرة" دائما فهم قاصر، والأدق أن الشائعات تحركها "دوافع"، منها ما هو "عدواني"، ومنها ما هو "ربحي" وغير ذلك، مع ضرورة تدريب المواطن على كشف الشائعات بنفسه، وعدم الاكتفاء بنفى الشائعات، واستعادة ثقة الرأى العام فى الخطاب الرسمى للدولة، واستعادة ثقة الجمهور فى وسائل الإعلام، بالعمل وفقا للقواعد والقيم المهنية.