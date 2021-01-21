شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: الجماعات المتطرفة هدفها إضعاف كيانات الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إننا قد تختلف مفاهيمنا السياسية أو الدينية وإنما يجمعنا فى النهاية رابط واحد وهو حب الوطن ومصلحته".

وأكد جمعة، خلال مداخله هاتفية مع محمد دسوقى رشدى لبرنامج كلمه واحده، أن الدولة مهتمة بقضية بناء الوعى، وأنه لا توجد مؤسسة واحدة قادرة على اكتمال فكرة بناء الوعى لكن نحتاج إلى الجانب التربوى والثقافى والإعلامى والدينى.



محمد دسوقى رشدى

ولفت وزير الأوقاف إلى فكرة الشراكة مع الجانب الإعلامى، مؤكدًا أهميه دور الإعلام فى توصيل الرسالة ولذلك قررت الوزارة البدء مع المجلس الاعلى للإعلام والمجلس الاعلى للصحافة والصحافة القومية والخاصة، لافتا إلى أنه تم إطلاق استراتيجية عام 2021 وهو عام الوعى.

وأشار وزير الاوقاف عن بدء دوره تدريبيه لـ 50 إمامًا فى كلية الآداب جامعة عين شمس والدورات ليست فى العلوم الشرعية ولكنها فى مجالات علم النفس والاجتماع والإعلام والائمه هيقوموا بعمل ماجستير فى العلوم الإنسانية ومهارات التواصل وذلك لرفع كفاءه الائمة، أما عن ردود الأفعال السلبية على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، الخاصة بدار الافتاء أكد أن الجماعات المتطرفة تعمل على كل مؤسسات الدولة وليس تشويه الجانب الدينى فقط وإنما هدف الجماعات المتطرفة إضعاف كيانات الدولة.