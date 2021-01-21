شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد مستشفى العياط ويتابع حالة النظافة والرصف.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على تقديم الدعم الكامل للقطاع الصحى للارتقاء بمستوى وجودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين مشدداً على المتابعة الدورية لانتظام العمل بالمستشفيات والمراكز الصحية.

تصريحات المحافظ جاءت خلال جولة تفقدية لمستشفى العياط المركزى للوقوف على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين حيث تفقد غرف العزل لمصابى فيروس كورونا وغرف الرعاية المركزة، واطمئن المحافظ على تواجد المخزون الكافى من الأكسجين وانتظام تواجد الأطقم الطبية والأطباء والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات، مؤكداً ضرورة استقبال كافة المرضى، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم والتخفيف عليهم.

كما تفقد المحافظ حالة النظافة والاشغالات بمركز ومدينة العياط موجها بنقل مقلب القمامة المتواجد بمنطقة أبوهميلة بعيداً عن المنطقة السكنية موجهاً بإيقاف أعمال رصف شارع أبوهميلة المدرج ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى لحين قيام شركة الكهرباء بنقل غرف الكهرباء وأعمدة الإنارة المتواجدة بالشارع والتى تعيق مسار التطوير الى جانب الانتهاء من كافة وصلات المياه والصرف الصحى بالمنطقة.

وتفقد محافظ الجيزة، طريق المساندة طهما والذى شهد حدوث انهيار جزئى بأحد القطاعات بمسار الطريق والذى تمر به العديد من المرافق موجهاً شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسرعة الدفع بشركة متخصصة لإصلاح الانهيار الذى حدث بالطريق فى أسرع وقت ممكن .