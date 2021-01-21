شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول بين الأوقاف وجامعة الوادى الجديد لتدريب الأئمة والواعظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الشيخ محمود شاهين مدير مديرية أوقاف الوادى الجديد، والدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد اليوم الأربعاء بجامعة الوادى الجديد بروتوكول تعاون بين مديرية أوقاف الوادى الجديد وجامعة الوادى الجديد بشأن تدريب الأئمة والواعظات، بمحافظة الوادى الجديد، وذلك فى إطار حرص وزارة الأوقاف على التدريب النوعى المستمر فى جميع المجالات.

وأشار الشيخ محمود شاهين مدير مديرية أوقاف الوادى الجديد، إلى أن هذا البروتوكول يأتى ضمن سلسلة من البروتوكولات التى توقعها وزارة الأوقاف مع عدد من الجامعات المصرية على مستوى الجمهورية لتدريب الأئمة والواعظات وتثقيفهم.

وأكد شاهين أن هذا البروتوكول يتضمن دورات متتابعة فى مجالات:"اللغة العربية وآدابها، الإرشاد النفسى وأساسيات علم الاجتماع، بناء المهارات الإعلامية"

كما يهدف أيضا إلى قضية أخرى وهى قضية الدمج والتواصل المجتمعى للسادة الأئمة والواعظات مع مختلف مؤسسات المجتمع العلمية والثقافية والمدنية، بما يسهم فى اتساع المدارك الحياتية للعاملين فى الحقل الدعوى، فيما أشاد الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد بدور وزارة الأوقاف فى الارتقاء بالأئمة والدعاة، مؤكدًا أن التدريب يتم بمقر الكليات التابعة لجامعة الوادى الجديد مع توفير عدد من أعضاء هيئة التدريس المتميزين فى كل مجال وتخصص من المجالات التى اشتمل عليها البروتوكول.