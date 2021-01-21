تستمر حتى منتصف الليل.. تفاصيل اقتران القمر مع المريخ اليوم الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور أشرف تادرس رئيس لجنة الإعلام بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، وعضو اللجنة القومية للفلك والفضاء وعضو الاتحاد الدولي الفلكي، عن تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر والعالم، اليوم الخميس الموافق 22 يناير.

وقال تادرس، لمصراوي، إن الظاهرة تتمثل في اقتران القمر والمريخ، حيث يقترن القمر مع كوكب المريخ في هذا اليوم، ويمكن رؤيتهما بالعين المجردة بعد غروب الشمس مباشرة وحتى منتصف الليل تقريبا.

ويشهد العالم خلال شهر يناير الجاري، 10 ظواهر فلكية، بدأ أولها يوم 1 يناير، باقتران القمر مع الحشد النجمي (خلية النحل Beehive) الموجود في برج السرطان، على أن تختتم هذه الظواهر، يوم 28 من يناير بنفس الاقتران للمرة الثانية خلال هذا الشهر أيضا.