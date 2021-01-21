إحالة بياني التعليم والتعاون الدولي للجان مختصة.. ملخص الجلسة العامة للبرلمان اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

انتهت مساء اليوم الجلسة العامة لمجلس النواب، على أن يعاود المجلس عقد جلساته غدا الخميس، بحضور وزيري قطاع الأعمال والشباب والرياضة.

واستمع اليوم الأعضاء إلى بيان وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي حيث تم إحالته للجنة التعليم والبحث العلمي.

كما استمع المجلس لبيان وزيرة التعاون الدولي وتم إحالته للجان المختصة كل في مجاله لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.

جاء ذلك بعدما استعرضت الوزيرة أمام الجلسة العامة برنامج عمل الوزارة، واستمعت كذلك إلى تعقيب من أعضاء المجلس بعد إبداء بعض الملاحظات.

وعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في البيان الذي ألقته اليوم الأربعاء أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، دور وزارة التعاون الدولي في تنفيذ برنامج عمل الحكومة "مصر تنطلق" 18/2019 – 21/2022، والجهود التي قامت بها الوزارة خلال العام الماضي، لتعزيز العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وإتاحة التمويلات التنموية لقطاعات الدولة المختلفة والقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.​