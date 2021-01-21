شكرا لقرائتكم خبر عن دعم مصر يواصل استقبال طلبات أصحاب البطاقات لتسجيل رقم المحمول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - موقع دعم مصر يواصل استقبال تسجيل رقم المحمول لأصحاب بطاقات المستفيدين من منظومة السلع التموينية والخبز، ومن خلال رقم هاتف المحمول، الذى يتم تسجيله على موقع دعم مصر، تستطيع وزارة التموين التواصل مع أصحاب البطاقات وإبلاغهم بأى شيء يفيدهم عن منظومة الدعم.

واتخذت وزارة التموين والتجارة الداخلية، كافة التيسيرات بشأن استخراج بطاقات بدل التالف أو الفاقد، وذلك فى إطار حرص الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على تيسير وإتاحة كافة الخدمات التموينية للمواطنين بسهولة ويسر.

موقع دعم مصر وكان الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد ضرورة اهتمام المواطنين بتحديث بياناتهم على موقع دعم مصر و بوابة مصر الرقمية وذلك لسهولة الاستفادة من كافة الخدمات المقدمة من فصل اجتماعى و ضم الزوجة وبدل فاقد وبدل تالف، مضيفا فى تصريحات صحفية خلال زيارته اليوم الخميس، لمحافظة الاسكندرية أنه تم استبعاد غير مستحقى الدعم الحكومى من على البطاقات التموينية، مؤكدا أن من تم حذفهم كانوا غير مستحقين للدعم و من ثم إضافة المواليد للأسر الأكثر احتياجا كما، أنه يتم إضافة المواليد فى ضوء القرار الإستثنائى وذلك فقط للفئات الأكثر احتياجاً والمستحقة بموجب الضوابط التى حددها القرار الوزارى المنظم لذلك، موضحا فى الوقت نفسه أنه يتم صرف خبز مدعم لنحو 71 مليون مواطن ونحو 64 مليون مواطن على المقررات التموينية.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أكدت أنه بشأن ما تردد عن قيام الوزارة بحذف المواطنين من البطاقات التموينية بسبب الدخل أو المعاش، تؤكد الوزارة بأنه لا صحة لذلك ولم يتم حذف أى مواطن مستحق من على البطاقات التموينية بسبب دخله أو معاشه، مؤكدة فى الوقت نفسه بأنه قد تم إصدار ما يقرب من 568 ألف بطاقة تموينية جديدة للأسر الأكثر احتياجاً، خلال الفترة السابقة، كما يتم وفقاً للقواعد إضافة مواليد هذه الأسر بحد أقصى 4 أفراد لأى بطاقة تموينية جديدة يتم إصدراها أوإضافة أفراد على بطاقات قائمة بالفعل.