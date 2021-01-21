شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن ونائبته يصلان إلى مبنى الكونجرس لحضور حفل تنصيب الرئيس "46" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس وصلا إلى مبنى الكونجرس.

وفى وقت سابق استقل الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، الطائرة الرئاسية متجها إلى فلوريدا مقر إقامته بعد انتهاء ولايته.

وقال الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، إن ما أنجزناه كان ممتازا بكل المعايير لقد أعدنا بناء الجيش الأمريكى.

وأضاف فى تصريحات أخيرة قبل مغاردته إلى مقر إقامته الجديدة فى فلوريدا، اهتممنا بقدامى الجيش الذين كانوا يعانون معاملة سيئة من قبل، ولولا جائحة كورونا لحققنا أرقاما لم نكن لنراها، لقد مررنا أكبر إصلاح ضريبى فى تاريخ البلاد وأتمنى ألا يرفعوا ضرائبكم.