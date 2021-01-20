شكرا لقرائتكم خبر عن الأمطار الغزيرة تغرق الشوارع.. والمحافظات تعلن الطوارئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصلت موجة من الطقس السيئ فى عدد من المحافظات، الأربعاء، وشهد عدد منها سقوط أمطار غزيرة تسببت فى غرق الشوارع.

فى القليوبية، شهدت عدة قرى ومدن أمطارًا متوسطة، وأعلنت المحافظة حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ. وأعلن مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، نشر المُعدّات بمنازل الكبارى والأنفاق لسرعة رفع تراكمات المياه.

وفى شمال سيناء، تعرضت مدن المحافظة لهطول أمطار متوسطة، وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، وموجة من الرياح الباردة، التى أثرت على الحركة التجارية والأسواق، وأدت إلى تجمع كميات كبيرة من المياه فى الشوارع وعلى الطرق. واستقبل أهالى المحافظة سقوط الأمطار بالفرح والابتهاج، حيث تساعد مياه الأمطار على سرعة نضج الثمار ونمو الزراعات والأشجار القائمة، إلى جانب تغذية الخزان الجوفى بالمياه. وقرر المحافظ، محمد عبدالفضيل شوشة، رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات لمواجهة الظروف الجوية والأمطار التى تشهدها المحافظة.

وفى الوادى الجديد، تعرضت المحافظة لعاصفة ترابية، صاحبها انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، وظهور سحب متفرقة، مصحوبة بنشاط ملحوظ للرياح المثيرة للأتربة، ورفعت الأجهزة التنفيذية درجة الاستعداد القصوى، وتم تفعيل غرف العمليات والتواجد على مدار اليوم والإبلاغ الفورى عن ظهور أى تغيرات أو وقوع طوارئ جراء العواصف الترابية.

وفى سوهاج، لقى زوجان مصرعهما، الثلاثاء، خنقًا، داخل غرفة نومهما بمدينة جرجا، بسبب غاز ثانى أكسيد الكربون المتصاعد من كمية فحم أشعلاها للتدفئة، بعدما أغلقا باب الغرفة اتقاء للبرد. وانتقل اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، إلى موقع الحادث، وتبين مصرع «بكرى. ب. م»، 30 سنة، وزوجته «ناهد. ر. ق»، 26 سنة، يرتديان كامل ملابسهما، ولا أثر لإصابات ظاهرية، وتم العثور على موقد خاص بالتدفئة به آثار حرق للفحم، ورجحت التحريات اختناق الزوجين، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى جرجا المركزى، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

وفى دمياط، شهدت مدن وقرى المحافظة طقسًا غير مستقر، حيث تعرضت عدة مناطق فى دمياط وفارسكور والزرقا وكفر سعد ودمياط الجديدة ورأس البر وشطا لأمطار غزيرة، مصحوبة بغيوم، مع انخفاض درجة الحرارة، ما أدى إلى غرق بعض الشوارع الداخلية بمياه الأمطار، حيث خلت الشوارع فى رأس البر من المارة، وتعطلت الحركة التجارية، وتوقفت حركة الصيد.

وفى كفر الشيخ، شهد عدد من مدن وقرى المحافظة هطول أمطار، ونشاطًا للرياح والعواصف، واستمر توقف حركة الصيد بالبحر المتوسط وبحيرة البرلس لسوء الأحوال الجوية، وقال محمد شرابى، نقيب الصيادين، إن الصيادين لزموا منازلهم، لليوم الرابع، وتوقفوا عن عملية الصيد لسوء الأحوال الجوية.

وفى المنيا، شهدت الطرق السريعة والإقليمية فى المحافظة ارتباكًا بسبب التقلبات المناخية، وأُصيب 11 شخصًا فى حوادث طرق، حيث أُصيب 6 أشخاص فى انقلاب سيارة ربع نقل بطريق فرعى بقرية الأشمونين بمركز ملوى، وأُصيب 2 فى تصادم سيارة بتروسيكل فى مدخل قرية طهنشا بمركز المنيا، وأُصيب 2 فى انقلاب دراجة بخارية بطريق تلة بمركز المنيا، بجانب إصابة شخص فى انقلاب دراجة بخارية بطريق الحى السادس بمدينة المنيا الجديدة.