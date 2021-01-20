شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة سوهاج» تغلق صيدليتين بدون ترخيص في مركز دار السلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أغلقت حملة من إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة سوهاج، صيدليتين تعملان بدون ترخيص بدائرة مركز دارالسلام.

وقالت الدكتورة رجاء حسين، وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج، في بيان، الأربعاء، إنه جرى إغلاق الصيدليتين بقريتى «العزبة» و«نقنق» بمركز دارالسلام، من خلال حملة مكبرة لإدارة التفتيش الصيدلى، بإشراف الدكتورة إيزيس وهيب، مدير عام الصيدلة بالمديرية، وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، لافتة إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم.

وأشارت حسين، إلى أن فرق التفتيش الصيدلي بالمديرية، ضبطت منذ أيام 4 محال تجارية بنطاق مركز دارالسلام تزاول النشاط الصيدلي ببيع الأدوية بدون ترخيص، وتم تحرير المحاضر اللازمة لهذة المحال.