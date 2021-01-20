شكرا لقرائتكم خبر عن حفاظًا على الصحة العامة.. غلق وتشميع 6 مراكز دروس خصوصية وسط الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد اللواء علاء يوسف، رئيس حي وسط الإسكندرية، حملة مكبرة، الأربعاء، لإغلاق المراكز التعليمية، تفعيلا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار العدوي بفيروس كورونا.

شارك في الحملة لجنة غلق السناتر برئاسة مدير عام الإدارة العامة للمتابعة وسكرتير العام حي وسط؛ وإدارة الاتصال السياسي بإدارة وسط التعليمية؛ رئيس ومسئول قسم الغلق بإدارة رخص المحالّ بالحي، ومفتش المتابعة المختص.

وقال اللواء علاء يوسف رئيس وسط حي أن الحملة تأتى وفقا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بشن حملات مكثفة على مراكز الدروس الخصوصية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار يوسف أن الحملة استهدفت المرور على عدد من المراكز السناتر التابعة لقسمي باب شرق ومحرم بك وأسفرت عن غلق وتشميع 6 مراكز بالحضرة ومحرم بك، ووضع الجمع الأحمر وختمه بختم حي وسط، بالإضافة إلى تحرير محاضر الإغلاق اللازمة. وذلك في إطار تفعيل الإجراءات الاحترازية والوقائية والتدابير اللازمة للحد من انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

غلق وتشميع ٦ "سناتر " تعليمية وسط الاسكندرية

غلق وتشميع ٦ "سناتر " تعليمية وسط الاسكندرية

غلق وتشميع ٦ "سناتر " تعليمية وسط الاسكندرية

غلق وتشميع ٦ "سناتر " تعليمية وسط الاسكندرية

غلق وتشميع ٦ "سناتر " تعليمية وسط الاسكندرية

غلق وتشميع ٦ "سناتر " تعليمية وسط الاسكندرية