شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب بيان شركة مياه البحيرة عن تلوث المياه.. بلاغ ضد وزير الري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم جمال خطار ومحمود شرف الدين المحاميان ببلاغ إلى المستشار مصطفى الحسيني المحامي العام لنيابات شمال دمنهور ضد الدكتور محمود عبدالعاطي وزير الري وأيضا وكيل وزارة الري بالبحيرة ومدير عام ري المحمودية بصفاتهم، وتم إحالة البلاغ الذي حمل رقم 47 عرائض كلي شمال دمنهور، إلى المستشار أسامة المسلمي، رئيس نيابة المحمودية الجزئية.

وقال المحاميان في بلاغهما إنهما تقدما بالبلاغ بناءًا على بيان إعلامي صادر من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة عن تلوث مياه الشرب في البحيرة والذى جاء فيه «أنه تحدث في مثل هذا التوقيت من كل عام السدة الشتوية وتزداد نسبة الامونيا والمواد العضوية في مياه الري بترعة المحمودية بسببها».

وطلب مقدما البلاغ بتشكيل لجنة فنية لفحص مياه ترعة المحمودية والتى تقع في نطاق نيابة شمال دمنهور، وذلك لبيان إذا كانت نسبة الأمونيا والمواد العضوية في ترعة المحمودية مرتفعة من عدمه وذلك حرصا على الصحة العامة للمواطنين.

وكان محامون في المحمودية تقدموا ببلاغ يشكو من تلوث مياه الشرب في مدينة المحمودية وعدد من قري المركز، وتقدم بلال النحال عضو مجلس النواب بطلب احاطة إلى رئيس الوزراء ووزير الري ووزير الإسكان لذات السبب، وأصدر المركز الإعلامي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة بيانًا إعلاميًا يؤكد أن كل ما ذكر عن تلوث المياه هو شائعات.

بسبب بيان شركة مياه البحيرة عن تلوث المياه.. بلاغ ضد وزير الري