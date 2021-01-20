شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ بني سويف يترأس اجتماع «توحيد جهود العمل الأهلي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس بلال حبش نائب محافظ بني سويف، الأربعاء، اجتماع المكتب التنفيذي للجنة توحيد جهود العمل الأهلي، حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات المهمة المتعلقة بتعظيم دور المجتمع المدني في مجال الدفع بخطة وجهود الدولة التنموية في مختلف القطاعات، لاسيما الجوانب الخدمية التي يتعامل مع المواطن بشكل يومي وأساسي.

ناقش الاجتماع الموقف التنفيذي لما تم الاتفاق عليه في اجتماعات سابقة بشأن توحيد جهود المجتمع المدني، خاصة في أوقات الأزمات من خلال تكوين مجموعة من الجمعيات الأهلية والمؤسسات التنموية التي تكون جاهزة للتدخل والمساعدة في حالات الأزمات والطوارئ، والتي من المقرر الإعلان عن أسماء تلك الجمعيات في وقت لاحق.

وناقش نائب المحافظ قاعدة البيانات الجاري إعدادها عن الجمعيات الأهلية بنطاق المحافظة والتي تتواجد بالمدن والقرى والعزب، وحصر المجالات التنموية التي تعمل فيها وإمكانياتها وإمكانية توحيد جهودها مع الجمعيات الكبرى والمركزية، بشكل يسهل من استدعاء إمكانياتها ومساهماتها في حالة الطوارئ والأزمات.

وطالب نائب المحافظ وكيل وزارة التضامن وأعضاء المكتب التنفيذي بالتواصل المباشر لسرعة إنجاز المهام والتوصيات التي تخرج عن اجتماعات المكتب التنفيذي، والتي تهدف إلى تفعيل دور المجتمع المدني بالشكل الأمثل واستثمار كل المقومات المتاحة، وبما لا يؤثر على خطط وأهداف الجمعيات المركزية.