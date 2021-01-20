شكرا لقرائتكم خبر عن «جامع» فور وصولها مطار الخرطوم: مصر لا تتأخر عن دعم أشقائها في السودان دائمًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدلت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بتصريحات لعدد من وسائل الإعلام السودانية، عقب وصولها، مساء الأربعاء، إلى مطار الخرطوم الدولى، حيث كان في استقبالها مدنى عباس مدنى، وزير الصناعة والتجارة السودانى، والسفير حسام عيسى، سفير مصر في السودان.

وقالت الوزيرة إن هذه الزيارة تأتى في إطار مشاركة مصر كضيف شرف في الدورة ٣٨ لمعرض الخرطوم الدولى، حيث يشارك في المعرض العديد من الشركات المصرية؛ بهدف المساهمة في تنمية العلاقات التجارية المشتركة بين مصر والسودان، مؤكدة أن العلاقات المصرية السودانية علاقات استراتيجية راسخة تؤكدها أواصر المحبة والتعاون التي تربط شعبى البلدين، لافتةً إلى أن مصر دائما لا تتأخر عن أشقائها في السودان.

وأشارت نيفين جامع إلى أن الزيارة تتضمن إلى جانب افتتاح المعرض عددا من الفعاليات، إذ سيتم عقد سلسلة مباحثات مع عدد من وزراء الحكومة السودانية، وعقد اجتماع لمجلس الأعمال في البلدين، منوهةً بأن الوفد المصرى يضم نخبة من رجال القطاع الخاص المصرى الراغبين في الاستثمار في السوق السودانى والمساهمة في إحداث نقلة نوعية في مستوى العلاقات التجارية المشتركة خلال المرحلة المقبلة.

وأعربت الوزيرة عن امتنانها للجانب السودانى على حفاوة الاستقبال للوفد المصرى. وقد جاء ذلك عبر الصفحة الرسمية لوزارة الدولة للاعلام.