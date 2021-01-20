شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه سوهاج»: مركز خدمة عملاء متنقل للتعاقد على وصلات الصرف الصحي بـ«إدفا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء مهندس محمد بدرى محمدين، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أن الشركة أرسلت مركز خدمة عملاء متنقل للتعاقد على 637 وصلة صرف صحي منزلية بقرية «إدفا» بدائرة مركز سوهاج، والتي يستفيد منها ٨٥٧٢ نسمة بالقرية، وذلك عقب الانتهاء من استكمال وتأهيل المرحلة الأولى من المشروع.

وأوضح رئيس مياه سوهاج في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن الشركة تسعى من خلال هذا الإجراء إلى التيسير على المواطنين، ولمنع انتقالهم وتجمعهم بمركز خدمة العملاء بمدينة سوهاج، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا المستجد»، فضلا عن توفير كافة وسائل السلامة والصحة المهنية للعاملين المخالطين للجمهور، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ عليهم.

وأشار بدرى إلى أنه تم الانتهاء من استكمال أعمال المرحلة الأولى من المشروع بعد التوقف أكثر من 13عاما، وأن هذه المرحلة بلغت تكلفتها الإجمالية 20 مليون جنيه لتأهيل شبكات الانحدار وخط الطرد ومحطة الرفع ومحطة المعالجة، منوها بأنه جارى تنفيذ أعمال المرحلة الثانية بتكلفة تبلغ 180 مليون جنيه.