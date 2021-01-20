شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ بني سويف يترأس اجتماع لمتابعة «التحول الرقمي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف على أن مشروع التحول الرقمي ذو أولوية لمنظومة العمل التنفيذي بالمحافظة، والذي يأتي في إطار دعم الخطة الاستراتيجية للدولة لميكنة كافة القطاعات الحكومية من خلال تعزيز وتدعيم البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مشيرا إلى توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بأهمية تسريع وتيرة الأعمال، واستمرار التواصل بين الجهات المعنية الشريكة في تنفيذ المشروع ،لتحقيق أفضل إنجاز ممكن.

جاء ذلك خلال ترأس «سلامة»، الأربعاء، لاجتماع لجنة متابعة تنفيذ البنية التحتية لمشروع التحول الرقمي، لمناقشة الموقف التنفيذي وآخر المستجدات والخطوات للمنفذة بالمشروع، حيث حضر الاجتماع: هبة طه مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة، المهندس محمد نصير مدير عام فرع الشركة المصرية للاتصالات، المهندس ناصر فراج مدير عام الطرق والنقل، المهندس أحمد مدحت مدير مركز معلومات شبكات المرافق وأعضاء اللجنة من مسئولي الكهرباء والري والمرور والزراعة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والمكتب الفني ومركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام المحافظة.

تناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي الحالي للمشروع وما تم انجازه خلال الفترة الماضية، والاتفاق على خطة وآليات العمل في المراحل التالية، حيث تم التأكيد على مزيد من التنسيق بين الجهات المعنية خاصة المرور والاتصالات والطرق لتحديد النقاط التي يتم العمل بها مع تحديد التوقيتات والشوارع وفترات العمل، فضلا عن مراجعة نقاط الحفر التي تم الانتهاء منها.

ووجه نائب المحافظ بتكوين فريق عمل من الشركة المصرية للاتصالات والطرق لمعاينة الملاحظات والمعوقات التي تم رصدها خلال الفترة الماضية وإعداد تقرير بالأعمال المنفذة، على أن يتم إعداد محضر تنسيقي متضمناً جدول زمني لتلافى تلك الملاحظات وآليات تنفيذ تلافيها، وذلك بالتوازي مع استكمال أعمال المشروع، بجانب استمرار التنسيق مع الشركة المصرية للاتصالات والطرق فيما يخص الرصف على أن تكون الأولوية لأعمال البنية التحتية لمشروع التحول الرقمي، ووضع علامات ولوحات إرشادية للتمييز بين الأعمال الجاري تنفيذها ضمن المشروع والأعمال الأخرى المدرجة في الخطة خارج نطاق عمل المشروع.