تعرف على هدية محافظ الإسكندرية للأطفال المكفوفين حفظة القرآن الكريم (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه، الأربعاء، الأطفال الثلاث المكفوفين الحافظين للقرآن الكريم وهم؛ محمد وفارس وملك، وأهداهم ميدالية الإسكندرية، وشهادات تقدير وجوائز مالية، وذلك تشجيعا لهم على مواصلة النجاح والتقدم، لافتاً إلى أن المحافظة على أتم استعداد لتقديم كامل الدعم لهم.

وخلال تكريمهم؛ أعرب الشريف عن فخر واعتزاز الإسكندرية بهؤلاء الأطفال الثلاث، مقدما الشكر إلى والديهم على الجهد الذي بذلوه معهم لظهورهم بهذا الشكل المشرف لنا ولمحافظة الإسكندرية.

وأكد الشريف على أهمية الأسرة في توجيه أبنائهم وغرس القيم الإيجابية فيهم ليكون نواة تقدم وازدهار لمصرنا، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بالنشء وتبني مواهبهم فهم بمثابة أجيال المستقبل لبلدنا.

جوائز مالية وميداليات وشهادات تقدير .. هدية محافظ الإسكندرية للأطفال المكفوفين حفظة القرآن الكريم (صور)

جوائز مالية وميداليات وشهادات تقدير .. هدية محافظ الإسكندرية للأطفال المكفوفين حفظة القرآن الكريم (صور)

جوائز مالية وميداليات وشهادات تقدير .. هدية محافظ الإسكندرية للأطفال المكفوفين حفظة القرآن الكريم (صور)

جوائز مالية وميداليات وشهادات تقدير .. هدية محافظ الإسكندرية للأطفال المكفوفين حفظة القرآن الكريم (صور)

جوائز مالية وميداليات وشهادات تقدير .. هدية محافظ الإسكندرية للأطفال المكفوفين حفظة القرآن الكريم (صور)

جوائز مالية وميداليات وشهادات تقدير .. هدية محافظ الإسكندرية للأطفال المكفوفين حفظة القرآن الكريم (صور)

جوائز مالية وميداليات وشهادات تقدير .. هدية محافظ الإسكندرية للأطفال المكفوفين حفظة القرآن الكريم (صور)

جوائز مالية وميداليات وشهادات تقدير .. هدية محافظ الإسكندرية للأطفال المكفوفين حفظة القرآن الكريم (صور)