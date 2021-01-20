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10 أسِرة جديدة مجهزة بالتنفس الصناعي لعلاج مصابي كورونا لمستشفى سيدي سالم

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مجدي أبو العينين 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور صلاح زغلول، مدير عام مستشفى سيدي سالم المركزي، إن المستشفى استقبل، الأربعاء،١٠ أسِرة عناية مركزة مجهزة تجهيز كامل، لتقديم الخدمة الطبية للمرضي المصابين بفيروس كورونا.

وأضاف «زغلول» في تصريحات صحفية، الأربعاء، أنه يتم دخول الحالات للعناية المركزة بالتنسيق مع غرفة الطوارئ بمديرية الشؤون الصحية بكفرالشيخ.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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