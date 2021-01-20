شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أسِرة جديدة مجهزة بالتنفس الصناعي لعلاج مصابي كورونا لمستشفى سيدي سالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور صلاح زغلول، مدير عام مستشفى سيدي سالم المركزي، إن المستشفى استقبل، الأربعاء،١٠ أسِرة عناية مركزة مجهزة تجهيز كامل، لتقديم الخدمة الطبية للمرضي المصابين بفيروس كورونا.

وأضاف «زغلول» في تصريحات صحفية، الأربعاء، أنه يتم دخول الحالات للعناية المركزة بالتنسيق مع غرفة الطوارئ بمديرية الشؤون الصحية بكفرالشيخ.