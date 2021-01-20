شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 1112 محضرًا لعدم ارتداء الكمامة في الغربية.. و23 رفضوا دفع الغرامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمود رحمي محافظ الغربية إنه تم تحرير ألف و112 محضرًا لعدم ارتداء الكمامة في محافظة الغربية وتم التصالح في ألف و89 محضرًا منهم بدفع قيمة الغرامة وتم تحصيل 54 ألفًا و450 جنيهًا، موضحًا أنه تم تحويل 23 محضرًا رفض أصحابها التصالح إلى النيابة العامة.

وأشار محافظ الغربية إلى فض 85 سوقًا و43 سرادق للأفراح والعزاء وغلق 183 مركزًا للدروس الخصوصية خلال 4 أيام في إطار الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها محافظة الغربية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المحافظ أن ذلك يأتي في إطار نشاط رؤساء المراكز والمدن والأحياء في تطبيق الإجراءات الاحترازية وتحرير محاضر لعدم ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة والمواصلات العامة وذلك عقب صدور قرار من وزير العدل بمنحهم الضبطية.

وقال بيان إعلامي صادر عن العلاقات العامة في المحافظة «تهيب محافظة الغربية بالسادة المواطنين الابتعاد عن أماكن التجمعات وارتداء الكمامات ليس بهدف الخوف من الغرامة، ولكن في إطار الحرص على صحتهم وسلامة عائلاتهم».