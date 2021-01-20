شكرا لقرائتكم خبر عن «شئون الطلاب بجامعة الفيوم» يناقش عددًا من البرامج الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، إن مجلس شؤون التعليم والطلاب عقد بجلسته رقم (١٧١) برئاسة الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعضوية أعضاء المجلس، الأربعاء، لمناقشة إنشاء مشروع اللائحة الداخلية لوحدة الدعم النفسي بقسم علم النفس بكلية الآداب، كما ناقش مقترح برنامج بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان بنظام الساعات المعتمدة بكلية طب الأسنان.

وأضاف «عطا» في تصريحات صحفية، أن المجلس ناقش إنشاء برنامج تعليم طبي متميز بكلية الطب على أن تبدأ الدراسة به في شهر سبتمبر ٢٠٢١، وأيضًا ناقش المجلس اللائحة النهائية لبرنامج التربية للطفولة المبكرة بنظام التعلم المدمج، وذلك بعد دراسة ومراجعة اللجنة المشكلة بقرار مجلس شؤون التعليم والطلاب بجلسته المنعقدة في شهر نوفمبر ٢٠٢٠، وأخيرًا ناقش المجلس تقرير اللجنة المشكلة بقرار مجلس شؤون التعليم والطلاب بجلسته رقم (١٧٠) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢١ لمراجعة وفحص لائحة برنامج البكالوريوس المهني في الخدمة الاجتماعية بنظام التعلم المدمج.