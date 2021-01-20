شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة الفيوم» يتفقد المراكز الطبية بالمحافظة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور حاتم جمال الدين، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، الأربعاء، عدداً من المراكز الصحية على مستوى المحافظة، للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية لمركز تطعيم لقاح كورونا بالمركز الحضري بكيمان فارس بالمحافظة، التي من المقرر أن تجري به عمليات التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

رافقة خلال الجولة كل من الدكتور محمد عبدالتواب زايد، مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية، والدكتور هاني أنور خليفة، مدير الإدارة الصحية ببندر الفيوم، والدكتورة نورة السيد، مديرة الإدارة الصحية باطسا، والأستاذ ميسرة جويدة، مسؤول الجودة بالرعاية الأساسية والفريق الوقائي بالإدارتين .

وشملت الجولة المراكز الطبية بمركزي أطسا للوقوف على حالة المبنى الإنشائية به ومتابعة سير العمل والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

كما تفقد وكيل الوزارة المركز الطبي الحضري بكيمان فارس، لاختياره من الأماكن المخصصة لتطعيم المواطنين الأكثر عرضه للإصابة بالمحافظة، واختيار أفضل الأماكن المناسبة لتقديم الخدمة به، والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية، ومطابقتها لاتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية به، والتأكد من توافر أماكن لاستراحة المواطنين، وأماكن ذات مساحات مناسبة لأخذ اللقاح للجرعات الأولى والثانية، وأماكن لحفظ الطعوم وغيرها، لتغطية المواطنين بمختلف مناطق المحافظة.