شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ سوهاج يجتمع بأعضاء فريق «صوتك مسموع» لبحث شكاوى المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، الأربعاء، اجتماعا مع أعضاء فريق عمل مبادرة «صوتك مسموع»، المشكل بقرار من المحافظ، لمتابعة سير العمل بالمنظومة، وفحص الشكاوى الواردة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وبرنامج «الواتس آب»، وسرعة الرد على وزارة التنمية المحلية، والاستجابة الفورية لاحتياجات المواطنين.

عقد الاجتماع بحضور الدكتور الطاهر موهوب، مدير إدارة خدمة المواطنين، ومحمود عاطف، منسق المبادرة بديوان عام المحافظة، وأعضاء الفريق.

وأكد نائب المحافظ- خلال الإجتماع- على الاستجابة الفورية للشكاوى، وفتح قنوات تواصل مع أعضاء المبادرة بكافة الوحدات المحلية لسرعة استقبال وإرسال الشكاوى إلكترونيا خلال الـ 24 ساعة، وأيام الجمع والعطلات الرسمية، لافتا إلى أهمية الإعلان بطرق سهلة وسريعة عن قنوات وأرقام الاتصال بالمبادرة عبر وسائل التواصل الرسمية بالمحافظة، والوحدات المحلية المختلفة بالمراكز والمدن والأحياء والقرى .

وتعمل مبادرة «صوتك مسموع» من خلال عدة قنوات للاتصال المباشر مع المواطنين، للإبلاغ عن شكاواهم والرد عليها.