شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «إسنا» يعاين عددًا من محطات رفع الصرف الصحي داخل «القرى الرئاسية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، الأربعاء، معاينة عدد من محطات رفع الصرف الصحي داخل القرى المستهدفة برفقة مهندسي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بهدف إنهاء جميع الاجراءات استعداد للبدء في العمل.

وفي السياق ذاته استقبل رئيس المركز مهندسي الجهاز المركزي للتعمير وذلك لبحث سبل التعاون لمعاينة المشروعات التي تم إدراجها بالقرى المستهدفة في جميع القطاعات. والجدير بالذكر أنه تم اختيار 9 وحدات محلية قروية بإسنا وهم ( الشغب – الدير – الحلة – الكيمان – اصفون – النجوع – توماس – النمسا- كومير ) تضم 27 قرية وتوابعهم.

في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصري، لرفع قدرات البنية الأساسية لتلك القرى والكفور والنجوع من كافة الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية لتغيير واقع الحياة لمواطني تلك القرى إلى الأفضل وعلى نحو شامل، وذلك مواكبةً للجهود التنموية التي تشمل كافة القطاعات بالدولة.

وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر بوضع خطة تنمية متكاملة للقرى المستهدفة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير ١٥٠٠ قرية، وتذليل أي عقبات لتقييم الوضع الراهن ودراسة الاحتياجات المطلوبة للقرى المستهدفة.