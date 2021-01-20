شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «إسنا» يعاين عددًا من محطات رفع الصرف الصحي داخل «القرى الرئاسية» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهد إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، الأربعاء، معاينة عدد من محطات رفع الصرف الصحي داخل القرى المستهدفة برفقة مهندسي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بهدف إنهاء جميع الاجراءات استعداد للبدء في العمل.
وفي السياق ذاته استقبل رئيس المركز مهندسي الجهاز المركزي للتعمير وذلك لبحث سبل التعاون لمعاينة المشروعات التي تم إدراجها بالقرى المستهدفة في جميع القطاعات. والجدير بالذكر أنه تم اختيار 9 وحدات محلية قروية بإسنا وهم ( الشغب – الدير – الحلة – الكيمان – اصفون – النجوع – توماس – النمسا- كومير ) تضم 27 قرية وتوابعهم.
في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصري، لرفع قدرات البنية الأساسية لتلك القرى والكفور والنجوع من كافة الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية لتغيير واقع الحياة لمواطني تلك القرى إلى الأفضل وعلى نحو شامل، وذلك مواكبةً للجهود التنموية التي تشمل كافة القطاعات بالدولة.
وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر بوضع خطة تنمية متكاملة للقرى المستهدفة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير ١٥٠٠ قرية، وتذليل أي عقبات لتقييم الوضع الراهن ودراسة الاحتياجات المطلوبة للقرى المستهدفة.
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