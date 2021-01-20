شكرا لقرائتكم خبر عن جولة تفقدية لمحافظ قنا للمركز الصحي بالبراهمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء أشرف غريب الداودي، محافظ قنا، جولة تفقدية للمركز الصحي بالبراهمة ضمن الوحدات التي تعمل ٢٤ ساعة في اليوم حيث تفقد كافة أقسام المركز والتقى بعدد من المرضى والمترددين على المركز الصحي للوقوف على مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم والإستماع إلى متطلباتهم لتحسين منظومة العمل وتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، وذلك بحضور الدكتور راجى تواضروس وكيل وزارة الصحة بقنا وعدد من القيادات التنفيذية.

كما تفقد وحدة الغسيل الكلوي للاطمئنان على توافر المحاليل وفلاتر الغسيل الكلوى وتوفير الرعاية الطبية لمرضى الغسيل الكلوى، مشدداً على تقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية لهم والقيام بإجراء أعمال الصيانة الدورية للماكينات أولاً بأول طبقا لجدول الصيانة المحدد .

واعطي المحافظ تعليماته بتشكيل لجنة للمرور بصفة يومية على الثلاث وحدات ( البراهمة- القلعة- الكلاحين) بمركز قفط التي تعمل بنظام ال ٢٤ ساعة في اليوم للتاكد من انتظام حضور الأطباء وتوافر الادوية والمستلزمات الطبية والامصال.

واكد محافظ قنا على ان توفير الخدمات الطبية للمواطنين يأتى على رأس أولوياتنا حيث يتم عمل زيارات ميدانية دورية للمستشفيات والوحدات الصحية لاسيما التي تعمل بنظام ٢٤ ساعة للتأكد من استمرارها في تقديم الخدمات الطبية للمرضى بشكل منتظم هذا بالإضافة إلى تنظيم قوافل طبية اسبوعيا بالقرى الأكثر احتياجا بمختلف مراكز المحافظة .