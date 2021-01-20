شكرا لقرائتكم خبر عن الصحفي إبراهيم الطيب يكشف كواليس تحقيقه عن «اضطراب الهوية الجنسية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتب الصحفي إبراهيم الطيب، الحائز على جائزة التفوق الصحفي إن هناك حالة من الغلط وعدم الوعي بالأزمة النفسية التي يمر بها عدد من الأشخاص، وهي الحالة التي تسمى اضطراب الهوية الجنسية، مشيرا إلى أن البعض يعتقد بأنهم يدعون ذلك وآخرون يظنون أنهم ولدوا بعيوب جسدية أو أنهم نوع من الشذوذ بخلاف الحقيقة.

وأضاف الصحفي في جريدة «المصري اليوم» في لقاء ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، الثلاثاء، أن حالات اضطراب الهوية الجنسية تعني أن العقل في حالة خصام مع الجسم، أي أن العقل عقل ولد والجسم جسم أنثى، لافتا إلى وجود عدد كبير من الحالات في مصر لديهم أزمة حقيقية من التشتت والتعب النفسي نتيجة عدم الراحة بين العقل والجسم ويحتاجون إلى عمليات جراحية لاتساقهما سويًا، وهو ما تقرره لجنة مختصة في هذا الأمر مكونة من عدد من الأطباء وعلماء النفس بجانب عضو من دار الإفتاء.

وأكد «الطيب» أنه واجه صعوبة كبيرة خلال اقتحامه ملف الاضطراب الجنسي للتسجيل مع الحالات المصابة، لافتًا إلى أنه تعرض لتحدين خلال تسجيل الفيلم الخاص بهذه الحالات الأول هو إقناع الحالات المصابة الوقوف أمام الكاميرا ومواجهة التحديات، والثاني مواجهة التحديات التي قد تتعرض لها الحالات بعد ظهور الفيلم إلى النور.

كان برنامج «حديث القاهرة» من تقديم الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة «القاهرة والناس» قد قدم فقرة خاصة عن اضطراب الهوية الجنسية، وفتح البرنامج ملف مضطربي الهوية الجنسية ومعاناتهم مع أسرهم والمجتمع، واستضاف البرنامج الكاتب الصحفي ابراهيم الطيب، صاحب «فيلم قرار عبور.. فيلم وثائقي عن معاناة مضطربي الهوية الجنسية» الحائز على المركز الأول في جوائز التفوق بنقابة الصحفيين لعام 2020.

كانت نقابة الصحفيين أعلنت، نهاية ديسمبر الماضي، نتيجة مسابقة جوائز الصحافة المصرية 2020 للأعمال الصحفية المنشورة عام 2019 وأسماء الفائزين في المسابقة، حيث قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الأولى للزميل إبراهيم الطيب في فرع «صحافة الفيديو» عن عمل «قرار عبور» إنتاج جريدة «المصري اليوم»، وبدعم من مركز الإعلام OPEN Media Hub، بتمويل من الاتحاد الأوروبي.